Pokémon Presents : les fans furieux après l'annonce et la présentation de Pokémon Unite

Lorsque The Pokémon Company, a, après avoir présenté différents jeux liés aux Pokémon dans une vidéo spéciale, annoncé qu'une semaine plus tard, une nouvelle vidéo viendrait détailler un"gros projet", l'imagination des fans ne pouvaient qu'entrer en ébullition... Quel était donc ce projet tellement gros qu'il lui fallait une présentation dédiée ?

Le problème, c'est que lorsque l'on fait du teasing et que l'on fait monter "la hype", il faut ensuite se montrer à la hauteur des attentes et des rêves que l'on a suscité... Et pour le coup, on peut le dire c'est raté. Mais franchement qui a eu l'idée de faire du teasing sur Pokémon Unite en le présentant comme un "gros projet" et une annonce importante ? Il n'en reste pas moins que depuis la présentation de ce Pokémon MOBA qui mélange les joueurs Nintendo Switch et mobiles, les joueurs sont furieux et le font savoir sur les réseaux sociaux mais aussi en "dislikant" les vidéos le concernant. En quelques minutes, une avalanche de "dislike" s'est abattue sur les trailers du jeu et le Pokémon Presents et cela aussi bien au Japon qu'en Europe ou aux Etats-Unis...

Dans les commentaires du Pokémon Presents, certains parlent de "déchet", de "graphisme datés" et même de "pire annonce de l'année" ! Un fan s'emporte : "un direct ENTIER pour présenter un plagiat de League of Legends !" Et tout est sur ce ton. La déception et la colère est grande et il faudra voir si ça se tasse dans les jours à venir...

Pour plus de détails sur Pokémon Unite, retrouvez notre news spéciale