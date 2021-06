Pokémon X Zavvi : la collection d'été aux couleurs d'Alola avec Psykokwak, Ramoloss ou encore Magicarpe est disponible

Il fut un temps (pas si éloigné) ou les jeux vidéo n'avaient pas vraiment la côté du côté des créateurs de mode. Très souvent d'ailleurs, lorsqu'on retrouvait les grosses licences comme Mario ou Pokémon sur des lignes de Prêt-à-porter, on restait dans le basique avec l'utilisation des héros principaux avec leur design officiel. Il faut dire aussi que les grandes marques comme Nintendo ou The Pokémon Company étaient frileuses... Cependant, ce n'est pas le cas aujourd'hui puisqu'au contraire les grandes marques essaient de s'infiltrer partout et n'hésitent plus à bouleverser les codes. De plus, les jeux vidéo ont une autre image et certains héros sont devenus des icones de la culture pop que les créateurs veulent s'approprier. On a ainsi vu des collections Mario chez BlackMilk, Levi's, Crocs et Puma ou encore une collection Animal Crossing chez Uniqlo.

Dernièrement la marque Zavvi a aussi proposé une collection Pokémon avec des sacs à dos, des casquettes ou encore des baskets- voir ici. Si vous êtes passé à côté, pas de panique puisque les Pokémon sont justement de retour chez Zavii mais avec une collection d'été. Si vous avez envie de donner un côté Alola à vos vacances et de retrouver Psykokwak, Ramoloss et Magicarpe sur vos T-shirts voire, pourquoi pas, des Carapuce sur vos caleçons, vous pouvez jeter un œil à la "Summer Collection" en cliquant là.

Retrouvez sinon sur cette page une sélection d 'articles de la collection.

Source : Zavvi