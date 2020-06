Super Mario x Crocs : la collection de crocs Super Mario pour enfants est disponible

Si vous avez des enfants ou que vous en êtes encore un ( et pas seulement dans la tête, sauf si vous avez des petits pieds) et que bien sûr vous aimez Mario, sachez que la collection Super Mario x Crocs est disponible. Pour le moment cependant, il semblerait qu'il n'y ait que deux modèles : le Kids' Crocs Fun Lab Super Mario Lights Clog à 35,99€ avec un Mario et des LED clignotantes (voir ici) et un lot de 5 Jibbitz reprenant les têtes de Yoshi, Peach, Bowser, Mario et Luigi permettant de décorer n'importe quelles paires de Crocs (voir là.) D'autres modèles cependant sont prévus notamment un modèle avec la princesse Peach. Retrouvez ci-dessous quelques images des modèles de crocs Super Mario disponibles.

Kids' Crocs Fun Lab Super Mario™ Lights Clog Article #206438 Des chaussures vraiment fun pour des enfants vraiment fun Si vous avez un petit amateur de jeux vidéo ou de Nintendo chez vous, il y a une chance qu’il adore ces sabots Super Mario™ Lights issus du Fun Lab de Crocs. Un des personnages les plus iconiques de l’industrie du jeu vidéo les accompagnera lors de toutes leurs aventures avec un style lumineux. Les modèles Fun Lab Crocs arborent des dessins de caractères et des motifs originaux permettant aux enfants de s’exprimer et de se faire de nouveaux amis. Avec eux, les petits s’amuseront encore plus. Sabot Crocs Fun Lab Super Mario™ Lights pour enfant en détail : La partie supérieure arbore un motif Super Mario™ avec lequel les enfants peuvent interagir

Lumières LED longue durée ; piles non remplaçables

Bride pivotante au talon pour un ajustement parfait

Semelle extérieure en résine Croslite™ pour une meilleure adhérence, un meilleur soutien et un confort durable

Personnalisable avec les Jibbitz™

Iconic Crocs Comfort™ : Légèreté. Souplesse. Confort à 360 degrés.

