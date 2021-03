Pokémon Diamant Etincelant et Perle Scintillante : un fan imagine un remake au parti pris radicalement différent

La rumeur courait depuis des mois et elle a été confirmée il y a peu. Pokémon Diamant et Pokémon Perle sortis en 2007 sur NDS auront bien droit a des remakes sur Nintendo Switch. Rebaptisés Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante, ces remakes ne seront cependant pas des versions "Let's Go" simplifiées comme certains le craignaient mais au contraire seront très fidèles aux jeux originaux dont ils reprendront la trame et les mécanismes de jeu. Par contre, ils adopteront un style "chibi-3D" qui a beaucoup divisé la communauté. Pas étonnant de découvrir aujourd'hui un trailer conceptuel fait par un fan du nom de Millenium et proposant un parti pris totalement différent. Une vision 3D mêlant Pokémon Epée, Légendes Pokémon : Arceus et les animés Pokémon que nous vous laissons découvrir et apprécier- ou pas, ci-dessous. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires

.Pour rappel, Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante sont attendus en fin d'année sur Nintendo Switch

Source : Nintendolife