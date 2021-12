Légendes Pokémon Arceus - Obtenir gratuitement Darkrai grâce à Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante

Alors que nous apprenions il y a quelques jours que nous pourrons obtenir Shaymin dans Légendes Pokémon Arceus à l'issue d'une mission post-game, The Pokémon Company vient de révéler qu'un autre Pokémon Fabuleux serait également facilement accessible dans le jeu : Darkrai. Pour l'obtenir, la procédure sera des plus simples, il vous suffira de posséder dans votre Nintendo Switch une sauvegarde du jeu Pokémon Diamant Étincelant ou de Pokémon Perle Scintillante pour avoir une chance de le rencontrer et de le capturer.

Ajoutez le Pokémon fabuleux Darkrai à votre équipe dans Légendes Pokémon : Arceus Si vous possédez une sauvegarde de Pokémon Diamant Étincelant ou de Pokémon Perle Scintillante sur votre console Nintendo Switch, vous pourrez participer à une mission de recherches dans Légendes Pokémon : Arceus qui vous permettra de croiser le Pokémon fabuleux Darkrai ! Vous pourrez également recevoir l'Ensemble Team Galaxie

Darkrai

Catégorie : Pokémon Noirtotal

Type : Ténèbres

Taille : 1,5 m

Poids : 50,5 kg

Pour rappel, Légendes Pokémon Arceus sera disponible sur Nintendo Switch le 28 janvier 2022 sur Nintendo Switch.

Source : Pokemon