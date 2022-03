Pokémon Diamand Etincelant et Perle Scintillante - Dernier jour pour récupérer La Lettre du Professeur Chen et Shaymin via l'option Cadeau Mystère

Petite piqûre de rappel pour les collectionneurs en herbe. Vous avez jusqu'au dimanche 27 février 15h59 pour récupérer la Lettre du Professeur Chen dans Pokémon Diamant Etincelant et Pokémon Perle Scintillante via l'option Cadeau Mystère. Cette lettre vous permet comme dans l'opus original de récupérer le Pokémon Fabuleux Shaymin une fois la ligue terminée et le Pokédex National débloqué.

Pour rappel, voici la procédure à suivre pour récupérer le précieux sésame

Lancer Pokémon Diamant Étincelant ou Pokémon Perle Scintillante

Aller dans le menu Cadeau Mystère

Recevez la lette de Chen

Rendez-vous sur la route 224 pour retrouver le professeur

Sauvegarder avant d'entreprendre la capture de Shaymin

Donc si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de prendre 5 minutes pour lancer votre exemplaire de Diamant Etincelant ou de Pokémon Perle Scintillante et télécharger la Lettre, même si vous ne l'utilisez pas de suite.