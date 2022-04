Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante - Pensez à récupérer la Carte Membre pour débloquer Darkrai

Les événements autour des jeux Pokémon continuent de s'enchaîner ces derniers jours. Après la fin de l'événement lié à Shaymin dans Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante, l'heure est venue de s'attaquer au Pokémon Darkrai. Pour le débloquer il ne faudra pas passer par des méthodes fantaisistes comme à l'époque de la Game Boy Advance, ou encore avoir recours à l'Action Replay. Il vous suffit simplement de passer par l'option Cadeau Mystère.

Pour se lier d’amitié avec Darkrai