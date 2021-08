Pokémon Presents : retrouvez en direct dès 15h toutes les nouveautés des prochains jeux Pokémon

C'est le grand jour ! Fans de Pokémon et possesseurs de Nintendo Switch, The Pokémon Company nous donne rendez-vous aujourd'hui à 15h (heure de Paris) pour découvrir de nouvelles infos sur Pokémon Diamant Étincelant, Pokémon Perle Scintillante et Légendes Pokémon Arceus mais pas seulement ! En effet, l'annonce du "direct" laisse penser qu'il y aura au moins une autre info puisqu'elle ajoute "entre autres"...

Alors que nous prépare The Pokémon Company ? Restez connectés et découvrez le avec nous dès 15h (heure de Paris) avec ce nouveau Pokémon Presents. Retrouvez ensuite toutes les annonces à travers nos news spéciales.