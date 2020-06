Un nouveau Pokémon Presents la semaine prochaine

Il s'agissait de la dernière annonce du Pokémon Presents d'aujourd'hui : un nouveau Pokémon Presents est d'ors et déjà programmé ! Sortez vous agendas, et notez la date du 24 juin 2020 , soit mercredi prochain ! On imagine facilement que l'heure sera la même, pour une durée probablement équivalente, soit environ un quart d'heure. Concernant le contenu de ce 2ème Pokémon Presents, nous savons juste qu'il nous révélera un "gros projet" lié à la licence Pokémon. Les paris sont ouvert : remake de la 4ème génération ? Version complémentaire de Pokémon Epée et Bouclier ? 3ème DLC ? Pokémon Let's Go sur la 2ème génération ?

Pour obtenir réponse à ces questions, il faudra attendre mercredi prochain, 15H . Sur Nintendo-Master, nous couvrirons bien sûr l'événement.

Source : Youtube