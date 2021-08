Pokémon Présents revivez la dernière présentation de Légendes Pokémon Arceus, et de Diamant et Perle [+ Toutes les infos]

Le Pokémon Présents vient de se terminer et il est temps de faire le bilan de ce qui fut présenté durant cette demi-heure de vidéo.

C'est le moba Pokémon qui a ouvert le bal en dévoilant sa date de sortie sur Mobile, ainsi dès le 22 septembre prochain , les joueurs téléphones pourront se joindre aux joueurs Nintendo Switch dans l'arène. Suivant le nombre de préinscriptions différents costumes seront offerts à tous. Les prochains Pokémon prévus sont Mammochon et Nymphalie, plus d'informations à venir bientôt.

Pokémon Café Remix

Une nouvelle version de Pokémon Café Mix sera disponible à l'automne , intitulée Pokémon Café Remix. De nouveaux puzzles, de nouvelles idées de gameplay, de nouveaux costumes et de nouveaux Pokémon sont attendus.

Pokémon Masters EX

Pour fêter les 2 ans de la sortie de Pokémon Masters, Tarek et Nabil de Pokémon Epée et Bouclier sont attendus en jeu avec la fonction Dynamax. Le 19 août plus de 100 duos seront disponibles gratuitement et dès septembre de nouveaux chapitres de scénarios autour d'une organisation maléfique seront disponibles.

Pokémon Go

Pokémon Go fête ses 5 ans avec de nouveaux Pokémon issus de la région de Galar. Les légendaires Zacian et Zamazenta seront affrontables dans les raids de niveaux 5.

Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon perle Scintillante

Game Freak a dévoilé une toute nouvelle bande-annonce pour les remakes tant attendus. Des nouveautés telles que les Super Show Concours où vos Pokémon pourront danser, les grands souterrains avec leurs cachettes Pokémon (qui ressemblent aux terres sauvages d'épée et bouclier) ou votre propre base secrète à construire en sous-sol. À noter que ces remakes ajoutent aussi la possibilité pour les joueurs de costumer leurs avatars, ce qui n'était pas non plus présent dans le jeu de base. Vous pourrez vous lancer dans l'aventure contre la team galaxie dès le 19 novembre prochain . Une nouvelle Nintendo Switch Lite aux couleurs de ces remakes fut d'ailleurs annoncé pour une sortie le 5 novembre (le jeu n'est pas inclus).

Légendes Pokémon Arceus

Une nouvelle bande-annonce revenant sur ce mystérieux jeu fut dévoilée durant ce Pokémon Presents. Ainsi nous avons notamment pu apprendre que l'aventure se déroulera dans la région de Hisui, l'ancien nom de la région de Sinnoh donc, et comportera de l'exploration mais aussi de la capture de Pokémon et surtout des combats contre des Pokémon sauvage. Nous avons aussi pu apercevoir des bouts du scénario qui tournera évidemment autour du Pokémon légendaire Arceus. Les combats seront donc de retour dans une nouvelle forme avec des ajouts tels des styles de combat (rapide ou puissant) et la mécanique d'initiative (les Pokémon rapides pourront attaquer plusieurs fois). Vous pourrez voler, monter sur des Pokémon aquatique ou bien encore chevaucher des Pokémon pour explorer la région d'Hisui qui comportera d'ailleurs son lot de nouveaux Pokémon mais aussi ses formes spécifiques. Légendes Pokémon Arceus est toujours prévu pour le 28 janvier 2022 sur Nintendo Switch.

Qu'avez-vous pensé de cette présentation ? Êtes-vous satisfaits des nouveautés présentés ? Une chose est sûre la hype pour Légendes Pokémon Arceus ne cesse de grimper !

Pokémon UNITE Pokémon UNITE sera téléchargeable sur appareils mobiles le 22 septembre 2021. Dans ce jeu sorti sur Nintendo Switch le mois dernier, les joueurs et joueuses s'affrontent lors de combats à 5 contre 5 au cours desquels ils doivent coopérer avec leur équipe pour mettre K.O. des Pokémon sauvages, monter de niveau et faire évoluer leurs propres Pokémon dans le but de vaincre l'équipe adverse. En prévision du lancement de la version mobile, les préinscriptions sont déjà ouvertes sur l'App Store et le Google Play Store. Si le nombre total de préinscriptions atteint 2 500 000, les joueurs recevront l'Unite license [permis Unité] de Pikachu. Si ce nombre atteint 5 000 000, ils recevront également un Holowear [Holo-costume] spécial Pikachu au festival. Une fois ces seuils atteints, les Dresseurs et Dresseuses pourront recevoir l'Unite license de Pikachu et le Holowear en se connectant à la version mobile de Pokémon UNITE et en complétant l'évènement de connexion avant le 31 octobre 2021 à 15:59 CET. Les joueurs et joueuses de Pokémon UNITE peuvent aussi se connecter à la version Nintendo Switch du jeu dès maintenant pour recevoir l'Unite license de Zeraora en guise de cadeau spécial. En associant leur compte Nintendo Switch à la version mobile du jeu, ils pourront utiliser Zeraora dans la version mobile à sa sortie. Pour finir, Mamoswine [Mammochon] et Sylveon [Nymphali] rejoindront bientôt la sélection de Pokémon jouables. Pokémon GO

Des Pokémon de la région de Galar apparaîtront dans Pokémon GO du 20 au 31 août 2021. Moumouton, Rongourmand et Hexadron pourront être capturés, tandis que le Pokémon légendaire de Galar Zacian fera ses débuts dans les raids de niveau 5 du 20 au 26 août, suivi de Zamazenta du 26 août au 1er septembre.

Pokémon Masters EX

À l'occasion du deuxième anniversaire de Pokémon Masters EX, un nouvel évènement légendaire intitulé « Bouclier rouge de l'éternité » commence et la puissance du Dynamax arrive dans le jeu. Dès maintenant et jusqu'au 16 septembre 2021 à 07:59 CEST, les joueurs et joueuses peuvent aider Gloria, Nabil et Tarak à porter secours au Pokémon légendaire Éthernatos, arrivé sur l'île lors d'une chute mystérieuse de météorite. Compléter cet évènement leur permettra d'obtenir le Duo Nabil & Zamazenta, des Diamants, ainsi que d'autres objets utiles. Au cours de cet évènement, Tarak (Look Ultime) & Éthernatos feront aussi leurs débuts à l'affiche des Appels Duo. Les Dresseurs et Dresseuses pourront ainsi les ajouter à leur équipe. Très bientôt, N débarquera à nouveau aux côtés d'autres Duos dans le cadre de l'anniversaire des deux ans. N sera vêtu d'une tenue spéciale et sera accompagné d'un Pokémon capable d'infliger des dégâts à toute l'équipe adverse en un seul coup.



Pokémon Café ReMix

Pokémon Café Mix, le jeu de puzzle sur écran tactile pour Nintendo Switch et appareils mobiles, s'apprête à subir une refonte et à adopter un nouveau nom : Pokémon Café ReMix. À l'automne, les puzzles contiendront de nouveaux éléments, davantage de Pokémon seront de passage et de nouvelles tenues seront disponibles. La refonte offrira aussi de nouvelles manières de recruter et de renforcer les Pokémon.