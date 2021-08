Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante se dévoilent encore plus

Profitant du Pokémon Présents, Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante ont dévoilé une toute nouvelle bande-annonce. Visibles ci-dessous, ces nouvelles images nous ont notamment dévoilés des graphismes quelque peu améliorés par rapport à la présentation initiale de ces remakes, mais ce fut aussi l'occasion pour Game Freak de dévoiler quelques nouveautés à venir.

Ainsi les joueurs pourront changer de tenues durant le jeu mais ils pourront aussi visiter de nouveaux lieux, les Grands Souterrains qui accueilleront notamment la possibilité de créer sa propre base secrète mais aussi d'explorer des cachettes Pokémon qui semblent fonctionner de la même manière que les Terres Sauvages dans Pokémon épée et bouclier, il se murmure d'ailleurs que les Pokémon visibles dans ces cachettes dépendront de l'agencement des statues dans votre base secrète.

Ensuite, les Poké ball seront personnalisables via des stickers à coller dessus qui changeront les effets d'apparitions visuels de vos Pokémon en combat. Vos Pokémon pourront d'ailleurs se dandiner durant les Super Show Concours afin de gagner des récompenses.

Tout est visible ci-dessous en attendant la sortie de Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante toujours prévu pour le 19 novembre prochain . Une Nintendo Switch Lite spéciale Diamant et Perle sera disponible à l'achat le 5 novembre prochain , elle ne contiendra pas les jeux.

Explorez la région de Sinnoh avec Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante !

Embarquez pour une aventure à travers la région de Sinnoh avec Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante">Pokémon Perle Scintillante sur Nintendo Switch !

Les aventures de Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante se déroulent dans la région de Sinnoh, terre luxuriante dominée par le Mont Couronné et berceau de nombreux mythes ayant transcendé les générations. Découvrez les nombreux lieux qu'elle abrite au cours de votre périple pour devenir le nouveau Maître ou la nouvelle Maîtresse de la Ligue Pokémon.

Le jeu original a été retranscrit avec soin et fidélité, aussi bien dans son scénario que dans l'échelle des routes et villes qui composent son environnement. Ceux et celles ayant connu Pokémon Diamant et Pokémon Perle pourront revisiter des lieux familiers et revivre des scènes connues. Quant à ceux et celles qui s'apprêtent à découvrir Sinnoh pour la première fois, de nombreuses surprises et nouvelles rencontres les attendent.

Ces remakes incluent les ajouts qui ont rendu les épisodes modernes de la série Pokémon plus confortables et faciles à prendre en main, ainsi qu'une mise en scène plus intense des combats de Pokémon.