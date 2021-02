Pokémon Diamant Etincelant et Pokémon Perle Scintillante intègrent du contenu exclusif à Pokémon Platine

Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante ont été dévoilés officiellement il y a quelques jours. Présentés comme des remakes fidèles de Pokémon Diamant et Pokémon Perle sortis initialement en 2007 sur NDS, les nouveaux jeux devraient tout de même intégrer quelques nouveautés. Cependant, officiellement, on ne sait pas encore si on y trouvera le contenu supplémentaire de la version Platine.

Pour rappel, en 2008/2009 Pokémon Diamant et Pokémon Perle avaient eu droit à une version ultime et définitive (comme c'était le cas à l'époque) nommée Pokémon Platine apportant des changements et des améliorations ainsi que plus de cinquante Pokémon supplémentaires. Evidemment, beaucoup de joueurs aimeraient retrouver ces ajouts (ou en tout cas la plupart) dans les deux nouveaux jeux. Si c'est difficile à dire pour le moment, un fan, nommé Voltimer, a fait remarquer sur Twitter que le trailer de Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante montrait, à priori, un personnage présent uniquement dans Pokémon Platine. Il s'agit d'une jeune fille qui à Floraville possède une Gracidée permettant à Shaymin de prendre sa forme céleste. Alors est-ce à dire que tout le contenu de Pokémon Platine se retrouvera dans les remakes, il faudra patienter un peu avant de le découvrir. En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante sont attendus en fin d'année sur Nintendo Switch

