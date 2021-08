Pokémon annonce une nouvelle présentation vidéo pour ses prochains jeux Diamant, Perle et Légendes Arceus

Nous sommes à quelques semaines de la sortie de Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante, à quelques mois seulement de la sortie de Légendes Pokémon Arceus et Game Freak se décide enfin à nous en dévoiler un peu plus. Une nouvelle présentation vidéo aura donc lieu le 18 août à 15 heures (heure française) via un nouveau Pokémon Presents qui nous donnera donc enfin de nouvelles informations tant attendues.

Celle-ci sera à suivre en direct via le lien ci-dessous et devrait durer 28 minutes. Qu'attendez-vous de cette présentation ? Des surprises sont peut-être à prévoir, notamment autour du mystérieux Légendes Pokémon Arceus sur lequel nous ne savons pas encore grand-chose. Une chose est sûre, le rendez-vous est pris !