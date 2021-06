Pokémon x Nature x Aventure : un nouveau projet mystérieux en préparation #Pokemon #PokemonLegends

Alors qu'à la fin de l'année, nous aurons droit à Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante et qu'au début de l'année prochaine, ce sera au tour des Légendes Pokémon : Arceus, The Pokémon Company titille notre curiosité en mettant en ligne sur le compte Youtube officiel japonais un mystérieux teaser titré : [Officiel] Un nouveau projet sur le thème "Pokemon x Nature x Aventure" est en préparation ! A part ça, pas grand chose si ce n'est la promesse que d'autres informations arrivent bientôt. Alors quel est ce projet, qui est peut-être lié à Légendes Pokémon : Arceus qui apparait ensuite dans les vidéos recommandées ? On vous laisse regarder la vidéo et vous forger votre propre opinion. D'ailleurs n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires.

Pour rappel, Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante sortiront le 19 novembre 2021 et Légendes Pokémon : Arceus est attendu le 28 janvier 2022 .