Légendes Pokémon Arceus : Des copies illégales se retrouvent sur internet à plus d'une semaine de la date de sortie officielle

Alors que du côté Nintendo-Master nous devrons attendre comme les joueurs le 28 janvier 2022 pour nous faire un premier avis sur Légendes Pokémon : Arceus, du côté underground les joueurs possédant des consoles modifiées s'en donnent actuellement à cœur joie. Si Nintendo et The Pokémon Company semblaient avoir restreint le nombre de jeux en test pour limiter au maximum les fuites sur le web, on retrouve à la surprise générale le jeu Légendes Pokémon : Arceus complet sur de nombreux sites de téléchargement illégaux.

Si nous n'indiquerons évidemment aucun liens de téléchargement et ne diffuseront aucun contenu dans nos colonnes avant la date de sortie officielle, nous vous recommandons de prendre un maximum de précaution ces prochains jours en vous baladant sur les réseaux sociaux, pour éviter de vous faire spoiler les éléments du jeu, et de vous faire votre propre avis sur les versions officielles qui sortiront le 28 janvier 2021 sur Nintendo Switch.