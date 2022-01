Légendes Pokémon : Arceus : le début du jeu en FR - Nos vidéos de gameplay

Légendes Pokémon : Arceus débarque ce soir à minuit. En attendant notre test complet, nous vous invitons à jeter un oeil sur les deux premières heures du jeu avec nos vidéos en français. Vous y découvrirez les premiers pas du héros (sachant que cela peut être aussi une héroïne) et les premières missions proposées. Pour rappel, vous plonge dans le passé de la région de Sinnoh, à une époque ou elle s'appelait Hisui et ou les humains et les Pokémon ne vivaient pas vraiment en harmonie... Jeu en monde simili ouvert, le titre tente de renouveller les règles de la série tout en en conservant les bases... Alors est-ce réussi ? Quelques sites spécialisés ont déjà donné leur réponse (voir la revue de presse spéciale) et comme toujours on attend vos retour en commentaires.

Pour rappel, Légendes Pokémon : Arceus sera disponible dès le 28 janvier 2021 en exclusivité sur Nintendo Switch. Plus d'infos avec nos news précédentes et La revue de presse du jeu compilant de nombreux tests.

