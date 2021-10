Légendes Pokémon : Arceus nous la joue Projet Blair Witch

Si dans un mois, jour pour jour, les fans de Pokémon vont pouvoir jouer sur Nintendo Switch aux remakes des épisodes sortis en 2006 sur NDS, Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle scintillante, on sait déjà que fin janvier, un épisode totalement inédit en simili monde ouvert nommé Légendes Pokémon : Arceus les transportera dans le passé pour découvrir la région de Sinnoh à l'époque ou elle s'appelait encore Hisui. Légendes Pokémon : Arceus est un épisode ambitieux qui ne renverse peut-être pas encore totalement la table à thé, selon l'expression consacrée par Shigeru Miyamoto, mais semble reprendre et améliorer grandement le concept des Terres Sauvages de Pokémon Epée et Pokémon Bouclier. C'est dans tous les cas ,un jeu très promoteur à très fort potentiel et The Pokémon Company en a d'ailleurs bien conscience, puisque la société en fait déjà la promotion depuis plusieurs semaines alors même que Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle scintillante ne sont pas encore sortis.

C'est ainsi qu'aujourd'hui on découvre un nouveau trailer qui assoie un peu plus la singularité du titre tout en s'amusant avec les joueurs. Il s'agit d'une vidéo façon "found footage", un genre popularisé par le film, Le Projet Blair Witch. L'idée est de faire croire que la vidéo que l'on regarde a été trouvée et réellement tournée avec un vieux camescope pourri qui a peut-être, sans doute, capté, un phénomène incroyable ou une activité paranormale... Ici, il semblerait que le réalisateur du film ait rencontré un étrange Pokémon... Alors s'agit-il d'un Pokémon monarque enragé ou un autre phénomène... Il faudra patienter pour le découvrir. En attendant, retrouvez la vidéo ci-dessous.