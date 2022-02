Pokémon Legends : Arceus reçoit une mise à jour et passe en version 1.0.2. - Tous les détails

Légendes Pokémon : Arceus est sorti il y a moins de dix jours mais c'est déjà un grand succès mondial. Plutôt bien reçu par la presse et les joueurs (voir notre test pour plus de détails) malgré quelques petits reproches, le jeu a fait l'unanimité pour le changement apporté et la "prise de risque" prise par Game Freak. Le jeu a cependant déjà reçu une première mise à jour (détails ici) corrigeant quelques menus bugs, et aujourd'hui on apprend qu'une seconde mise à jour est disponible pour le jeu. Là encore elle corrige différents bugs dont vous pouvez retrouver la liste ci-dessous. pour rappel, logiquement la mise à jour doit vous être proposée automatiquement au lancement du jeu. Vous pouvez sinon la lancer vous-même via le menu de la console (en appuyant sur + sur la miniature du jeu.)

Détails mise à jour Ver. 1.0.2 (Sortie le 8 février 2022 )

- Correction d'un problème où, hors ligne, l'écran pouvait se figer après avoir tenté de ramasser une sacoche perdue en lançant une balle contenant un Pokémon.

- Correction d'un problème qui rendait parfois difficile la capture de Ceriflor.

- Correction d'un problème où un certain événement ne se produisait pas pendant une mission particulière, empêchant le scénario de se dérouler comme prévu.

- Correction d'un problème où les joueurs pouvaient obtenir certains Pokémon deux fois au lieu d'une seule comme prévu, interdisant au joueur d'obtenir certains autres Pokémon. Le Pokémon concerné apparaîtra pour les joueurs qui n'ont pas pu attraper certains Pokémon en raison de ce problème.

Pour rappel, Légendes Pokémon : Arceus est disponible depuis le 28 janvier 2021 en exclusivité sur Nintendo Switch. Pour voir ce qu'on en pense, retrouvez notre test complet ICI. Voir aussi la revue de presse du jeu compilant tous les tests déjà publiés. Voir aussi nos vidéos en francais du titre et nos news précédentes.

Source : Nintendo