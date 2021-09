Légendes Pokémon : Arceus : de nouvelles infos sur la Flûte Céleste qui permet de chevaucher certains Pokémon et sur le mystérieux Smarceus

Alors que sort dans q uelques semaines Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle scintillante, de nombreux fans de Pokémon ont déjà les yeux rivés sur Légendes Pokémon : Arceus. Il est vrai que de présentation en présentation, ce nouveau jeu en mode ouvert, rappelant par certains côtés The Legend Of Zelda: Breath of The Wild ne cesse d'éveiller notre curiosité. Nous projetant dans le passé, le jeu nous invite à redécouvrir la région de Sinnoh, alors appelée Hisui, à une époque ou elle était encore, inexplorée et remplie de mystères et de Pokémon sauvages...

Hier, un nouveau trailer nous a présenté quelques nouveautés notamment les Gardiens et les Pokémon monarques. Des nouveautés que vous pouvez retrouver sur le site officiel sur lequel vous trouverez toutes les informations sur la Rusti-Cité, la ville principale qui sert de HUB central mais aussi sur les bivouacs permettant de faire des pauses dans la nature sauvage, les différents objets à confectionner comme les Poké Ball en bois (et à vapeur !) Vous y découvrirez aussi deux nouveaux objets : le Smarceus, une sorte de smartphone mystérieux lié à Arceus et la Flûte céleste permettant d'appeler des Pokémon spéciaux afin de les chevaucher pour se déplacer plus rapidement. Retrouvez des images et tous els détails de ces deux nouveaux items ci-dessous. Restez à l'écoute pour de nouvelles informations. En attendant n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez du jeu en commentaires.

Pour rappel, Légendes Pokémon : Arceus est attendu le 28 janvier 2021 en exclusivité sur Nintendo Switch. Plus d'infos avec nos news précédentes.

Votre Smarceus vous servira de guide Vous recevrez un objet appelé Smarceus très tôt durant votre aventure. Avec son apparence distincte, il est facile de supposer qu'il a un lien avec le Pokémon fabuleux, Arceus. Cet appareil qui semble recéler un pouvoir étrange vous assistera tout au long de votre périple. Parcourir des paysages sauvages à dos de Pokémon grâce à la flûte céleste Au cours de votre aventure, vous recevrez la Flûte Céleste. Jouez de cette flûte pour faire appel à des Pokémon spéciaux. En les chevauchant, vous pourrez explorer plus aisément les terres, les plans d'eau et les cieux de la région de Hisui. Cerbyllin Les jambes robustes de Cerbyllin lui permettent de galoper à toute vitesse à travers Hisui. Faites accélérer Cerbyllin pour vous déplacer encore plus rapidement ! Il est même capable de sauter par-dessus les obstacles. Paragruel Paragruel sera un allié précieux pour compléter votre Pokédex, car il est capable de vous déplacer sur l'eau. Il peut aussi se propulser hors de l'eau pour surmonter sans effort les obstacles sur votre route. Gueriaigle de Hisui Gueriaigle de Hisui vous permettra de voler à travers le ciel de la région. Vous pourrez donc survoler d'énormes gouffres et ainsi disposer de nouveaux moyens de vous déplacer et d'explorer Hisui. Depuis les hauteurs, vous aurez une vue d'ensemble sur les Pokémon et les objets qui se trouvent en contrebas, ce qui facilitera vos missions.

Source : Pokemon