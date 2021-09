Légendes Pokémon : Arceus : découvrez les Pokémon monarques et le nouveau Pokémon Hachécateur

Alors que d'ici quelques semaines, Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle scintillante sortiront sur Nintendo Switch, c'est Légendes Pokémon : Arceus, un autre jeu Pokémon attendu en début d'année prochaine qui est revenu aujourd'hui se rappeler à notre bon souvenir avec un nouveau trailer bourré de nouveautés. Au programme, une présentation des surpuissants et mystérieux Pokémon Monarques; des Pokémon à priori bienveillant mais qui sont parfois pris d'une rage étrange et incontrôlable qu'il faut alors maîtriser... Le trailer permet aussi de rencontrer les Gardiens chargés de veiller sur les Pokémon spéciaux et de se balader dans les rues de Rusti-Cité. Il permet aussi d'approcher le nouveau Pokémon Hachécateur ! Pour en savoir plus, retrouvez le trailer ainsi que les images et toutes les informations sur les Pokémon monarques, les Gardiens et le Pokémon Hachécateur ci-dessous.

Pour rappel, Légendes Pokémon : Arceus est attendu le 28 janvier 2021 en exclusivité sur Nintendo Switch

Hachécateur CATÉGORIE : Pokémon Hache

TYPE : Insecte/Roche

TAILLE : 1,8 m

POIDS : 89,0 kg Un corps partiellement changé en pierre Sous l'influence de certains minéraux présents à Hisui, Insécateur évolue en Hachécateur. Certaines sections de son corps ont durci et sont désormais composées de roche qui peut s'effriter lors des combats intenses qu'il mène. Les Hachécateur aguerris sont repérables aux larges entailles qui recouvrent leur corps. Cependant, chaque effritement affile encore plus ces parties rocheuses, ce qui les rend d'autant plus tranchantes. On raconte qu'autrefois, les habitants de Hisui utilisaient les morceaux de pierre tombés des Hachécateur pour fabriquer des objets.

Il attaque avec ses bras en forme de haches Même un simple coup de hache de Hachécateur peut être dévastateur et infliger de sérieux dégâts au plus robuste adversaire. Il s'en sert pour dessiner des symboles sur les arbres ou pour les abattre, et ainsi marquer son territoire. Les marques tranchantes ou les rangées d'arbres coupés que vous croiserez seront sans doute les œuvres d'un Hachécateur.

Pokémon Monarques

Des Pokémon dotés d'un pouvoir mystérieux Il existe à Hisui des Pokémon spéciaux ayant reçu une mystérieuse bénédiction. Certains d'entre eux, appelés Pokémon monarques, sont très puissants, alors que d'autres viennent en aide de bon gré aux habitants de la région. Vos rencontres avec ces Pokémon spéciaux seront des éléments importants de votre aventure. Des Pokémon monarques enragés Un phénomène étrange provoque chez les Pokémon monarques une colère soudaine qui les rend difficiles à maîtriser. En tant que membre du Corps des Chercheurs, vous aurez aussi pour mission de calmer ces Pokémon. Comment apaiser les monarques enragés Lorsqu'ils sont hors de contrôle, les Pokémon enragés grandissent pour devenir plus imposants, et se mettent à briller intensément. Les vaincre lors d'un combat ne suffira pas à les calmer. Vous devrez les toucher avec des boules pacifiantes confectionnées à partir de leurs ingrédients favoris pour les apaiser. Esquivez les attaques et lancez des boules pacifiantes Atteindre les monarques enragés avec des boules pacifiantes ne sera pas une tâche aisée. En effet, ils s'obstineront à vous attaquer férocement. Jetez-leur le plus de boules pacifiantes possible dès que vous repérez une ouverture. Tout comme avec les Poké Balls, vous devrez viser avec soin. Utilisez les combats Pokémon à votre avantage Bien que les monarques soient des adversaires redoutables, vous pourrez les étourdir temporairement en remportant vos affrontements face à eux. Saisissez cette opportunité pour leur lancer des boules pacifiantes facilement, et ainsi prendre l'avantage !

Les Gardiens