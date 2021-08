Pokémon Diamant Étincelant, Pokémon Perle scintillante et Légendes Pokémon : Arceus dévoilent leur poids sur l'eShop

Hier, un nouveau Pokémon Presents (dont vous pouvez retrouver tous les détails ICI) a dévoilé de nouveaux détails sur Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle scintillante ainsi que sur Légendes Pokémon : Arceus. A priori les trois jeux sont prêts à sortir puisqu'on découvrir aujourd'hui sur l'eShop leur poids. Une information importante pour celles et ceux qui n'ont aps beaucoup de place dans la mémoire ou sur la carte SD de leur console mais qui permet aussi de se faire une (petite) idée des jeux.

Des tailles de fichiers que l'on peut comparer à celles de Pokémon Epée / Bouclier qui fait 12,4 Go ou encore celle de Pokémon Let's Go Pikach / Evoli qui plafonnait à 4,2 Go. Notez cependant que les jeux pourraient voir leur taille évoluer avec des mises à jour à leur sortie.

Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle scintillante sont attendus le 5 novembre 2021 . Quant à Légendes Pokémon : Arceus rendez-vous le 28 janvier 2022 pour le découvrir. Retrouvez les jeux en précommande ICI

Source : Nintendolife