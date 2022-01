Légendes Pokémon : Arceus : nouvelles publicités FR du jeu sur Nintendo Switch

Dans une semaine , nous serons fixés. On saura si Légendes Pokémon : Arceus fait souffler un vent de fraîcheur bienvenue sur la licence ou n'est qu'un simple réarrangement des Terres Sauvages de Pokémon Epée / Bouclier, essayant de profiter du succès de Breath of The Wild. En attendant de le découvrir manette en main, nous vous invitons à découvrir deux nouvelles publicités du jeu (après la première que nous vous avons montré ici.) Et comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, Légendes Pokémon : Arceus sera disponible dès le 28 janvier 2021 en exclusivité sur Nintendo Switch. Plus d'infos avec nos news précédentes.

,