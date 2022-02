Légendes Pokémon : Arceus - L'Enigme du Livre mystérieux des remakes de Pokémon Diamant et Perle enfin résolue

Quels petits cachotiers chez ILCA et Game Freak ! Sortis depuis novembre dernier sur Nintendo Switch, Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante avaient intrigué les joueurs sur un point particulier. Dans les opus originaux, un livre de la bibliothèque de Joliberges était indéchiffrable, mais dans les remakes de 2021, ce dernier pouvait enfin être lu, et nous racontait une histoire mystérieuse :

Il était une fois, dans la mer de l’Est, un Pokémon connu pour être un prince. Un humain courageux demanda aux Pokémon vivant sous l’eau s’il pouvait le rencontrer. Un Babimanta, un Mustébouée et un Qwilfish avec d’énormes pointes reconnurent la bravoure de l’homme et se joignirent à lui. Ensemble, ils partirent en bateau sur la mer baignée d’un soleil couchant, naviguant à travers la porte de l’océan qui s’étendait au-dessus des vagues. La nouvelle parvient aux oreilles du prince, qui alla à la rencontre du courageux petit groupe à Seaside Hollow.

Pour les joueurs si un tel texte avait été rajouté, cela signifiait forcément qu'il devait s'agit d'un teaser pour un jeu à venir, ou d'un élément d'intrigue relatif à Légendes Pokémon : Arceus sorti ce 28 janvier sur Nintendo Switch également. Il n'aura donc pas fallu attendre longtemps pour découvrir que cette citation était bel et bien liée au nouveau jeu de Game Freak, et nous allons vous expliquer en quoi :

Une fois que vous avez suffisamment progresser en tant que chercheur au sein du groupe Galaxie dans Légendes Pokémon : Arceus, le professeur Lavande vous confie une quête annexe mystérieuse dénommée La Légende des Mers. Ayant aperçu un Pokémon marin mystérieux, le professeur vous indique que cela lui rappelait un livre intitulé "La Légende des Mers", mais ne vous apporte pas plus de précisions quant à la résolution de cette quête.

Pour résoudre cette quête annexe, la solution se trouve en effet dans le fameux livre de Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante. Pour la résoudre, il vous suffit de vous rendre à la Côte Lazuli en ayant dans votre équipe :

Un Babymanta

Un Mustébouée

Un Qwilpik (l'évolution de Qwilfish forme Hisui)

En passant sous l'espèce d'arche en pierre au bout de la Main de Sable, vous entendrez un cri de Pokémon, et un message vous indiquant que des rochers semblent avoir été déplacés. De là, mettez le cap au centre de la Côte, direction la grotte du Creux du Cap, et sauvegardez avant d'y entrer. Une fois à l'intérieur, une cinématique se déclenchera, et vous permettra d'affronter et de capturer un Manaphy ainsi que 3 Phione (la pré-évolution de Manaphy).

Une quête originale qui aura forcément fait tilt pour ceux ayant joué à Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante quelques mois auparavant.