Légendes Pokémon : Arceus réalise un départ canon avec plus de 12 millions d'unités écoulées sur Nintendo Switch

Alors que Nintendo a publié son rapport financier ce jour, l'heure est venue pour les analystes et autres fans de tout décortiquer pour dénicher les informations intéressantes. Au menu, le cas Légendes Pokémon : Arceus. Sorti en janvier dernier, le nouveau titre de Game Freak avait surpris son monde en proposant une formule radicalement différente de celle instaurée depuis la première génération, sans compter cette sortie fin janvier bien après les fêtes de fin d'année et l'occasion de retrouver le titre sous le sapin.

Et pourtant, en moins de 3 mois, ce ne sont pas moins de 12,64 millions d'exemplaires de Légendes Pokémon : Arceus qui ont trouvé preneur entre le 28 janvier et le 31 mars 2022. Pour pousser l'analyse plus loin, 3,46 millions d'exemplaires ont été vendus au Japon, contre 9,17 millions dans le reste du globe. Un chiffre honorable mais qui ne suffit pas (encore ?) à dépasser Pokémon Epée et Pokémon Bouclier qui sont les titres Pokémon les plus vendus de la Nintendo Switch, ni Pokémon Diamant Etincelant et Pokémon Perle Scintillante qui cumulent plus de 14 millions d'exemplaires pour un "simple" remake.

Que faut-il donc en conclure ? Est-ce que Game Freak a eu raison de miser sur une refonte de sa licence ? Est-ce que les résultats obtenus vont les inciter à produire de nouveaux épisodes Légendes Pokémon ? Nous le saurons probablement dans les prochains mois. En tout cas d'après Bloomberg qui a traduit une partie du rapport financier, Nintendo aurait déclaré que Légendes Pokémon : Arceus est le jeu de la franchise Pokémon à s'être vendu le plus rapidement en terme de timing.

Source : Nintendo