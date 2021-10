Pokémon Présente le Super Show des Animaux : Un concours mettant en avant vos compagnons de vie

Si nous n'avons pas la chance de vivre dans le monde merveilleux des Pokémon, notre vie de tous les jours est néanmoins égayée par la présence de nos animaux de compagnie. Et quoi de mieux avec la sortie prochaine de Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante, marquant le retour des concours Pokémon, de proposer aux dresseurs de la vie réelle un concours mettant en avant nos animaux préférés ?

The Pokémon Company a ainsi officialisé la première édition d'un concours dénommé Pokémon présente le Super Show des Animaux. Pour en apprendre davantage sur le concours, les conditions de participation, et les récompenses à la clé, nous vous laissons découvrir tout l'explicatif ci-dessous.

Dans l'esprit du Super Show Concours de Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante qui sortiront exclusivement sur Nintendo Switch le 19 novembre 2021, The Pokémon Company International donne vie au célèbre concours de la région de Sinnoh avec ce concours en ligne qui met à l'honneur nos très chers animaux de compagnie. Les novices comme les vétérans du Super Show Concours peuvent d'ores et déjà soumettre une photo de leur animal de compagnie pour le Super Show des Animaux !

Pour participer

Les amis des animaux et les fans de Pokémon résidant en France, en Allemagne, aux États-Unis et au Royaume-Uni ont jusqu'au 9 novembre 2021 à 09:01 CET pour soumettre une photo de leur animal de compagnie dans une ou plusieurs des trois catégories disponibles. Qu'importe leur taille, leur robe ou leur âge, tous les animaux de compagnie originaires des territoires participants auront une chance de gagner de superbes récompenses Pokémon [1].

Les trois catégories célébrant l'INTELLIGENCE, la GRÂCE et le SANG-FROID de vos animaux sont désormais ouvertes à la participation sur le site officiel de : Pokémon présente le Super Show des Animaux. Préparez-vous à assister à l'un des concours les plus adorables de tous les temps !

De nouvelles photos seront affichées quotidiennement, alors revenez voter jusqu'à dix fois par jour pour vos candidats préférés. En donnant de l'amour à vos boules de poils, de plumes ou d'écailles favorites, vous aiderez la Dresseuse Michelle Visage à sélectionner les meilleures d'entre elles ! Pendant toute la durée du concours, suivez de près les comptes officiels de Pokémon sur les réseaux sociaux pour y découvrir nos coups de cœur ainsi que du contenu exclusif de notre illustre juge.

Une juge superstar

Tout concours de stars mérite d'être jugé par une superstar ! The Pokémon Company International a ainsi révélé aujourd'hui que nulle autre que Michelle Visage présidera le jury de cet incontournable évènement célébrant l'intelligence, la grâce et le sang-froid.

Michelle Visage est une vedette internationale du petit écran et une légende de la pop culture. En un mot, c'est une superstar. Reine du glamour et de l'extravagance, mondialement reconnue pour sa perspicacité et son sens critique aiguisé, la Dresseuse Michelle sait exactement ce qu'il faut pour épater un jury par une prestation intelligente, une grâce naturelle et un sang-froid inflexible.

Elle raconte : « À la maison, nous sommes tous fans de Pokémon et amoureux des animaux — y compris nos deux chiens, Romeo et Daisy ! Cet évènement est une manière amusante d'exprimer tout le bonheur que procurent les animaux de compagnie dans les foyers du monde entier. J'ai hâte de découvrir tous les animaux incroyables que beaucoup d'entre nous ont la chance d'avoir comme amis, et je pense qu'il sera extrêmement difficile de les départager ! »

Récompenses

Quatre incroyables prix sont à remporter dans chaque catégorie. Les gagnants seront annoncés le 16 novembre 2021 lors de la cérémonie de remise des prix qui aura lieu sur la chaîne YouTube officielle de Pokémon. Les prix incluent notamment des Packs Duo Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante, des Nintendo Switch Lite Édition Dialga & Palkia et bien plus encore ! Rendez-vous sur le site du concours pour en savoir plus sur les récompenses et les modalités de participation : www.Pokemon.fr/SuperShowDesAnimaux.