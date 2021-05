Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante nous donnent de leurs nouvelles et dévoilent leur date de sortie

Les deux remakes de la quatrième génération de Pokémon à savoir Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante viennent de donner de leurs nouvelles. Au menu nous avons donc une date de sortie pour les deux opus Pokémon Diamant et Pokémon Perle sortis originellement sur Nintendo DS en juillet 2007 chez nous, les nouvelles versions Nintendo Switch arriveront donc le 19 novembre 2021 .

De plus, The Pokémon Company a profité de cette occasion pour révéler les jaquettes des deux titres (visibles en haute définition ci-dessous) ainsi que l'existence d'un combo regroupant les deux jeux en une seule boîte sans prix pour l'instant.

Explorez la région de Sinnoh avec Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante !

Embarquez pour une aventure à travers la région de Sinnoh avec Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante">Pokémon Perle Scintillante, disponibles fin 2021 sur Nintendo Switch !

Les aventures de Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante se déroulent dans la région de Sinnoh, terre luxuriante dominée par le Mont Couronné et berceau de nombreux mythes ayant transcendé les générations. Découvrez les nombreux lieux qu'elle abrite au cours de votre périple pour devenir le nouveau Maître ou la nouvelle Maîtresse de la Ligue Pokémon.

Le jeu original a été retranscrit avec soin et fidélité, aussi bien dans son scénario que dans l'échelle des routes et villes qui composent son environnement. Ceux et celles ayant connu Pokémon Diamant et Pokémon Perle pourront revisiter des lieux familiers et revivre des scènes connues. Quant à ceux et celles qui s'apprêtent à découvrir Sinnoh pour la première fois, de nombreuses surprises et nouvelles rencontres les attendent.

Ces remakes incluent les ajouts qui ont rendu les épisodes modernes de la série Pokémon plus confortables et faciles à prendre en main, ainsi qu'une mise en scène plus intense des combats de Pokémon.