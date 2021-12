Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante se mettent à jour et passent en version 1.1.2 - Tous les détails

Les remakes de Pokémon Diamant et Perle sortis tout récemment sur Nintendo Switch ne font pas l'unanimité auprès des joueurs, en effet de nombreux bugs, glitchs et autres petits soucis sont régulièrement remis en cause. Ainsi de nombreux correctifs et patchs devraient sortir dans les semaines à venir pour rendre Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante plus jouables. Depuis le 1er décembre dernier , la mise à jour 1.1.2 est disponible gratuitement pour tous au téléchargement et corrige au passage quelques problèmes qui pouvaient entraver votre progression dans le jeu et notamment un glitch qui permettait de cloner à l'infini vos Pokémons. Voici tous les détails de cette mise à jour :

Version 1.1.2 (Sortie le 1er décembre 2021) Correction de quelques problèmes qui empêchaient le jeu de progresser dans certaines circonstances.

Certains problèmes ont également été corrigés pour un gameplay plus agréable.

Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante sont disponibles sur Nintendo Switch depuis le 19 novembre dernier au prix de 59,99 euros sur l'eShop. Ces remakes des jeux Nintendo DS originaux ont écopé de la note de 7/10 dans nos colonnes, cliquez ici pour lire le test de l'ami ggvanrom.

Source : Nintendo