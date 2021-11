Plus de 900 artistes mettent à jour le PokéRap en incluant tous les Pokémon

Attrapez les tous ! Si vous êtes fan des Pokémon depuis un certain temps et/ou que vous avez vu la première saison de l'anime phénomène, vous connaissez forcément le PokéRap, le générique de fin de la série dans laquelle on pouvait entendre le nom des 151 Pokémon . ce qui était d'ailleurs pratique pour bien retenir leur nom. Depuis, d'autres Pokémon sont évidemment venus grossir la liste de départ et désormais, il y a près de 927 Pokémon; Pour tous els retenir, à défaut de les attraper, c'est un peu plus difficile. A moins de les intégrer au PokéRap ! Un projet fou qui réunit près de 927 artistes qui ont chacun dessiné un Pokémon qui a ensuite été intégré au PokéRap !

Retrouvez cette super vidéo de près de 15 minutes qui est assez impressionnante (et amusante) ci-dessous. Notez que la vidéo est en anglais- mais si vous voulez vous lancer dans une version française : bon courage. Pour en savoir plus, vous pouvez retrouver la liste des artistes ayant participé à la vidéo ici.

Pour rappel, Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante sont actuellement disponibles sur Nintendo Switch. Vous pouvez retrouver leur test complet ICI.