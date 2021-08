Pokémon Diamant Etincelant et Perle Scintillante - Comparaison visuelle des 2 trailers officiels du jeu

Lors du dernier Pokémon Presents, il nous a été donné l'occasion d'avoir un nouvel aperçu des prochains jeux de la licence Pokémon qui sortiront en novembre : Pokémon Diamant Etincelant et Pokémon Perle Scintillante. Ce trailer proposé étant le second à avoir été dévoilé, les joueurs les plus curieux et qui avaient été relativement critiques sur la qualité de modélisation du jeu lors de son annonce se sont amusés à faire une comparaison graphique des deux trailers afin de voir si des améliorations graphiques avaient été faites. Pour rappel, 5 mois d'écart séparent la sortie des deux trailers officiels des jeux.

Comme vous pourrez le constater dans la vidéo proposée par la chaîne Game Bash, des améliorations ont été faites au niveaux des détails d'environnement, mais aussi l'éclairage et l'angle de caméra du jeu. Nous vous laissons visionner le tout par vous-même ci-dessous.