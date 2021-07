The Pokémon Company célèbre le jour du Pokémon Keunotor avec un message spécial

On connaissait le Jour de la marmotte célébré chaque 2 février aux Etats-Unis et dans le célèbre film d'Harold Ramis, Un Jour sans fin, mais pas celui du Pokémon Keunotor. Pourtant, c'est aujourd'hui le 1er juillet et toute la journée il y a eu des évènements spéciaux notamment dans Pokémon GO. Si vous êtes passé à côté de ce grand jour, The Pokémon Company a marquer le coup en publiant une vidéo avec "un message spécial". Pour le découvrir, il suffit de lancer la vidéo. Attention car le message qu'elle contient peut potentiellement vous bouleverser. Vous voilà prévenu... A vous de voir si vous vous sentez prêt pour découvrir ce message spécial.