Légendes Pokémon : Arceus : un guide de jeu officiel apparaît !

Légendes Pokémon : Arceus sort officiellement d'ici quelques jours . C'est un évenement et on espère que le jeu sera à la hauteur. En attendant de le découvrir, The Pokémon Company confirme que le Pokémon : Breath of The Wild (comme on l'appelle souvent) aura droit à son guide officiel. Il faudra cependant attendre le 16 avril 2022 pour le découvrir- au Japon tout du moins. En effet, pour l'instant, le guide n'a été annoncé qu'au Japon mais il ne fait aucun doute que d'autres versions, à commencer par une version française, verront le jour. Evidemment, on vous en reparlera. En attendant, retrouvez ci-dessous la traduction (rapide) de la présentation du guide qui permettra d'obtenir un code pour recevoir 50 pépites d'or utilisables dans le jeu.

Pour rappel, Légendes Pokémon : Arceus sera disponible dès le 28 janvier 2021 en exclusivité sur Nintendo Switch. Plus d'infos avec nos news précédentes.

Un livre pratique et abordable qui comprend également un "Pokédex" qui montre tous les Pokémon de la région d'Hisui !

La stratégie de la mission principale et de la sous-mission est expliquée de manière simple à comprendre avec une formule graphique qui utilise beaucoup de visuels !

Nous avons publié des informations sur la stratégie que même les personnes qui ne sont pas douées pour l'action peuvent certainement comprendre !

Comprend des matériaux de réglage détaillés pour les personnages de "Légendes Pokémon : Arceus" et de nombreuses pages de lecture pour profiter pleinement du jeu !

Malgré son volume important, il regorge de gimmicks qui vous permettent d'accéder rapidement aux informations que vous souhaitez connaître !

C'est un contenu épanouissant qui mérite d'être appelé [Complete Edition] !

