Tetris 99 - Légendes Pokémon Arceus s'invite dans le prochain Grand Prix

Sauf surprise de dernière minute, Légendes Pokémon : Arceus sera la grosse cartouche du mois de janvier pour la Nintendo Switch. Pour cette occasion, le Battle Royale Tetris 99 vient de dévoiler la thématique de son prochain Grand Prix, qui sera donc focalisé sur nouvel opus des monstres de poche. Ce sont nos camarades japonais qui ont eu connaissances des dates de l'événement, qui se déroulera ainsi du 21 au 25 janvier 2022 . On attend encore confirmation des dates pour l'Europe.

Comme d'habitude, ce Grand Prix sera l'occasion de découvrir un fond exclusif, ainsi que des pièces de Tetris plus ou moins stylisées, accompagnée par une nouvelle musique de combat. Et en engrangeant un total de 100 points, vous pourrez conserver le thème du Grand Prix et l'utiliser quand bon vous semble.