Legendes Pokémon : Arceus - Fabriquez un pont de Castorno pour traverser de grandes étendues d'eau sans avoir besoin de Paragruel

On compare souvent Légendes Pokémon : Arceus à The Legend of Zelda: Breath of The Wild, à cause de similitudes évidentes mais aussi de la volonté des développeurs du jeu de revoir les conventions qui régissaient la licence jusqu'alors. Et si les comparaisons (qui ne sont pas raison) sont parfois poussives, il se pourrait tout de même que les grandes zones du jeu permettent, comme dans le jeu de Nintendo, des expérimentations amusantes... Ainsi un joueur à trouver une façon de se passer de Paragruel pour traverser de grandes étendues d'eau, en utilisant des Castorno pour constituer un pont ! Une idée simple et amusante que nous vous invitons à découvrir ci-dessous, et naturellement à expérimenter en jeu.

Pour rappel, Légendes Pokémon : Arceus est disponible depuis le 28 janvier 2021 en exclusivité sur Nintendo Switch. Pour voir ce qu'on en pense, retrouvez notre test complet ICI. Voir aussi la revue de presse du jeu compilant tous les tests déjà publiés. Voir aussi nos vidéos en francais du titre et nos news précédentes.

Source : Nintendolife