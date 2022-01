Nous avons joué à Légendes Pokémon Arceus et voilà ce que l'on en pense - Premier avis de la rédaction

Comme beaucoup de possesseurs de Nintendo Switch, ce week-end, c'est Pokémon ! A la rédaction nous sommes en effet nombreux à jouer actuellement à Légendes Pokémon : Arceus. Il faut dire que si, généralement nous recevons les jeux en avance pour pouvoir les tester avant leur sortie, cette fois-ci, cela n'a pas été possible. Et nous nous retrouvons donc à découvrir le jeu comme le commun des mortels. Cela fait du bien parfois de descendre un peu de son nuage... Pour ne pas vous laisser dans le doute et les questions, pris en tenaille entre les fans enthousiastes et les trolls grognons, nous avons déjà publié une Revue de presse compilant les tests et les premières notes reçues par le jeu; des premières critiques plutôt bonnes dans l'ensemble, à même de rassurer les plus dubitatifs d'entre nous. Cependant, en même temps, ce ne serait pas la première fois que la presse en fait trop dans un sens ou dans un autre. Surtout que, comme on dit souvent, avec ce genre de titre, seul le temps est à même de placer le jeu au Hall of Fame ou dans les oubliettes de l'histoire des jeux vidéo. Evidemment, on se doute que vous êtes quand même impatient de retrouver le test de votre cher Nintendo-Master. Cependant, comme on fait toujours bien les choses, il faudra encore attendre un peu. Sachez tout de même que c'est notre docteur és Pokémon, ggvanrom qui s'y colle et que depuis qu'il a reçu le jeu, le pauvre ne ménage pas ses efforts pour vous concocter un test hyper complet. qui fera autorité en la matière- on n'en doute pas une seule seconde (en même temps, on ne va pas se jeter des pierres !) En attendant ce monument qui postulera sûrement pour le prix Pulitzer, nous avons décidé de vous faire une petite preview en vous donnant notre ressenti après quelques heures de jeu. Alors faut-il casser sa tirelire, faire chauffer sa carte bleue ou jouer la grande scène du deux à ses parents pour qu'ils crachent quelques euros ? Ou est-il préférable d'attendre que le titre se retrouve dans les bacs à soldes ? Voir se tourner vers d'autres jeux, telle la Team Rocket s'en allant vers d'autres cieux ? Eléments de réponse ci-dessous.

Légendes Pokémon Arceus est le premier jeu Pokémon que j’achète depuis Soleil/Lune. 5 ans ! Car malgré le bad buzz autour du jeu avant sa sortie, sa proposition nouvelle me faisait envie. Pokémon en monde ouvert, c’est quand même un vieux fantasme. Alors certes, ce n’est pas un monde complètement ouvert mais plutôt structuré par zones, à la Monster Hunter, avec Rusti-cité comme hub central. Mais le plaisir de traquer les Pokémon dans les hautes herbes de façon réaliste est bien là, même si j’ai quelques craintes quant à la répétitivité de la mécanique sur le long terme.

Évidemment, la première impression du jeu passe par les graphismes. Et effectivement, ça ne casse pas la baraque techniquement. Clipping et aliasing sont au rendez-vous, sans compter les logos sur les vêtements des personnages affreusement pixelisés. Les environnements ne sont pas à couper le souffle comme dans un Xenoblade, ou même un Zelda BotW, mais la DA cel-shading passe très bien.

Tout comme l’univers inspiré de l’Hokkaido du XIXe siècle et de la culture aïnoue, qui tranche avec ce que Pokémon nous propose d’habitude ! Une époque où les Pokémon font peur à la population, qui offre un autre regard sur la série qui n’est pas sans me rappeler Pokémon Ranger. LPA en serait-il la suite spirituelle ? En tous cas, la progression par mission et par grade y fait penser. Une chose est sûre : j’ai hâte de voir ce que ce scénario autour d’Arceus me réserve !

Je fais partie de ces joueurs qui ont découvert la série Pokémon sur Game Boy avec le tout premier opus. Je me souviens avoir passé des journées et des soirées entières à parcourir les herbes hautes et explorer la moindre grotte pour récupérer tous les Pokémon. A l'époque il y en avait "que" 151, ce qui semblait "énorme" même si on finissait par tous les connaitre. La localisation du jeu était d'ailleurs particulièrement bien faite avec des noms français vraiment bien trouvés (même si j'ai toujours mis un point d'honneur à renommer moi-même chaque Pokémon capturé.) La construction du jeu était simple mais très efficace avec une progression logique, laissant malgré tout une belle marge de manœuvre. Idem pour la mécanique de combat inspirée par les RPG au tour par tour. L'histoire, l'univers, la musique, le pixel art du jeu... Tout pour moi est, et reste encore aujourd'hui, culte et cute et fait partie de mes grands moments de jeux vidéo; des moments d'autant plus forts que le jeu était parfaitement en phase avec sa plateforme, le Game Boy...

Evidemment, à partir de là, je suis devenu un initié et j'ai attendu chaque nouvel opus avec impatience, avec à chaque fois l'espoir de retrouver la même frénésie, le même frisson... Cependant au fil des itérations, même si certains épisodes se sont révélés très réussis et, forcément à chaque fois, techniquement meilleurs, ma passion (et ma patience) s'est émoussée; et depuis Soleil et Lune, je peux même dire que j'ai lâché l'affaire. Pour autant, je veux toujours y croire même si en vieillissant, mes goûts ont évolué et que j'ai moins de temps à consacrer aux jeux... Enfin, façon de parler car je joue encore beaucoup (+ de 400 heures en 2021 ) mais vu l'offre, je suis forcé de faire des choix. Souvent, je commence un jeu et s'il n'est pas suffisamment prenant, je ne le termine pas... C'est le cas des derniers jeux Pokémon.

Alors est-ce que Légendes Pokémon : Arceus va raviver cette flamme? Va-t-il briser la malédiction et me faire remettre ma vieille casquette Pikachu ? Pour moi, il est encore trop tôt pour le dire mais voici mes premières réflexions après quelques heures de jeu... Si on compare souvent le jeu a Zelda : Breath of The Wild malgré le fait qu'il ne s'agit pas vraiment d'un jeu en monde ouvert mais plutôt d'un jeu en zones ouvertes, il est clair que le titre de Nintendo a servi de modèle. Il commence un peu de la même façon avec une lumière et une voix qui intime le héros/joueur de se réveiller (au lieu d'ouvrir les yeux dans le Zelda...)

Enfin "voix" n'est pas le bon mot car malheureusement, à ce niveau, les développeurs n'ont pas jugé bon rajouter des voix. Un choix malheureux puisque forcément, ça ne va pas dans le sens d'un renouveau et donne même immédiatement un côté daté au jeu, ce qui n'est pas démenti par la réalisation qui reste très classique, et encore moins par les graphismes... Mais j'en rajouterai pas sur le sujet car beaucoup en rajoutent déjà suffisamment. De plus, cela n'empêche pas quelques fulgurances et de jolis passages... Le début du jeu est quant à lui assez poussif car les développeurs ont fait le choix de mettre au début du jeu quasiment toutes les informations à connaître, les commandes, les personnages, etc. C'est là encore une différence avec le chef d'œuvre de Nintendo qui fait du tutoriel une véritable master class (d'autant plus qu'on ne s'en rend pas compte...)

Cependant, une fois passé l'apprentissage des commandes et la découverte de l'univers, le jeu nous ouvre enfin les bras et je dois bien reconnaître que pour le moment je m'y laisse prendre... Cela faisait longtemps que je n'avais pas pris autant de plaisir à capturer des Pokémon d'autant plus que le level design semble avoir été bien pensé. Il y a en outre plein de petits détails amusants, des animations ou des interactions surprenantes. Il est encore trop tôt pour savoir si je finirais le jeu mais déjà j'ai du mal à lâcher la manette.

Donc mes premières impressions sont bonnes. Game Freak n'a pas totalement renversé la table à thé mais semble avoir changé la nappe et le service tout en mettant les petits plats dans les grands. Pour le reste : qui jouera, verra ! J'y retourne !

Après la semi-déception de Pokémon Diamant Etincelant et Perle Scintillante concernant le manque de finition apporté par ILCA à ce portage, j’avoue avoir attendu non sans inquiétude ce Légendes Pokémon : Arceus. Passé la première heure de jeu et son prologue qui semble durer une éternité, on se rend compte avec soulagement que c’est plus que de simples Terres Sauvages empruntées à Epée et Bouclier et que Game Freak a vraiment fait un travail approfondi sur son jeu. Nous jouant le coup de la faille spatio-temporelle, nous nous retrouvons téléporté à Hisui, à des temps où la cohabitation avec les Pokémon et la création des Poké Ball en étaient encore à leurs balbutiements.

Notre mission, parcourir la région pour répondre aux exigences de Arceus, et accessoirement remplir notre rôle au sein du groupe Galaxie en tant que chercheur, et compléter le tout premier Pokédex de la région Une fois envoyé dans l’une des grandes zones du jeu, nous nous retrouvons plongé dans la faune locale, et diantre, que dire à part « mais c’est comme ça que devrait être Pokémon en fait ! ». Alors que les combats entre dresseurs ne sont encore qu’un concept flou, le principal intérêt du jeu ici est de débusquer les Pokémon dans leur habitat naturel afin de les attraper, combattre les plus récalcitrants, et compléter ainsi les tâches permettant de créer les premières pages du Pokédex leur étant dédié.

Le tout se fait avec des commandes super intuitives, on vise et on lance nos Poké Ball vides pour attraperles créatures dociles, et on switch pour lancer nos Pokémon en combat contre les créatures plus violentes, ou sur des éléments comme des arbres ou des pierres pour récupérer des matériaux, indispensable pour créer Poké Ball, et objets de soins en suivant des recettes précises. Avec la météo et un cycle jour / nuit dynamique, la faune locale change et se déplace, renforçant ce côté aventure / exploration, et cette sensation de plonger dans l’inconnu, à une époque où les gens voient les Pokémon d’un mauvais œil. Ne nous mentons pas cependant, graphiquement et techniquement Légendes Pokémon Arceus fait parfois peine à voir avec des graphismes d’une autre époque, des textures peu flatteuses, et des Pokémon semblant être animés à 5 FPS dès qu’ils sont un peu éloignés, mais une fois plongé dans l’action, et que l’on prend en compte les nouvelles mécaniques de gameplay, les quêtes annexes, le crafting et tant d’autres éléments dont nous parlerons dans le test complet, l’aspect graphique passe clairement au second-plan une fois que l’on a conscience de l’évolution apportée par Game Freak à sa licence.

Après 12h de jeu, je n’ai pas vu le temps couler dans les Plaines Obsidiennes (la première région du jeu), et j’ai dû me faire violence plusieurs fois pour lâcher le jeu et aller profiter de quelques heures de sommeil bien méritées. À voir si cette sensation perdurera tout le long de l’aventure

Pour rappel, Légendes Pokémon : Arceus sera disponible dès le 28 janvier 2021 en exclusivité sur Nintendo Switch.

