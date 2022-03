Légendes Pokémon Arceus - Dernières heures pour recevoir 90 balls gratuitement via l'option Cadeau Mystère

Si vous planifiez de vous rendre en Hisui ce week-end et que vous ne les avez pas encore récupérées, nous vous rappelons qu'il ne vous reste plus que quelques heures pour obtenir vos 90 balls gratuites dans Légendes Pokémon : Arceus. Pour rappel, ce pack disponible via l'option Cadeau Mystère du jeu vous permet de recevoir gratuitement :

30 Hyper Balls

30 Gigamasse Balls

30 Propulse Balls

Pour les récupérer rien de plus simple, il vous suffit de lancer le jeu, de vous rendre dans le menu Cadeau Mystère, et de rentrer le code suivant : ARCEUSADVENTURE.

Le code est valable jusqu'à ce soir. Passé ce délai, adieux les Balls gratuites. Ce serait dommage de ne pas faire de petites économies pour remplir votre Pokédex.