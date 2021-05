Légendes Pokémon Arceus dévoile sa date de sortie et sa jaquette

Le renouveau de la saga Pokémon vient lui aussi de prendre date (après les remakes de la quatrième génération Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante) et de nous dévoiler sa jaquette. Chronologiquement très avant le reste des épisodes de la saga, Légendes Pokémon Arceus vous proposera de revivre l'époque du Sinnoh féodal et de découvrir les origines de la saga légendaire. Cette aventure d'un nouveau genre en open-world à la Breath of the Wild vous donne rendez-vous sur Nintendo Switch le 28 janvier 2022 soit beaucoup plus tôt que ce à quoi l'on pouvait s'attendre. De plus, The Pokémon Company a profité de l'occasion pour mettre les petits plats dans les grands en dévoilant la sublime jaquette du jeu.

