Pokémon - Une nouvelle série centrée sur la région d'Hisui attendue pour 2022

Depuis quelques temps maintenant, The Pokémon Company a pris l'habitude de nous proposer des web-séries en parallèle à la série officielle Pokémon. Après Pokémon Générations et Pokémon Evolutions, c'est donc une toute nouvelle série qui est actuellement en développement avec un scénario original et se déroulant sur les terres d'Hisui (de Légendes Pokémon : Arceus). Si nous n'avons pas encore d'éléments précis à notre disposition concernant la nature de la série (tv ou web-série), ni de vidéo de présentation officielle, nous vous laissons découvrir le premier artwork de cette dernière. De nouvelles informations nous seront communiquées un peu plus tard dans l'année.