Pokémon Écarlate et Violet vous présentent leurs bonus pour les joueurs ayant des sauvegardes d'autres jeux Pokémon sur leurs Nintendo Switch

Joueurs de Légendes Pokémon : Arceus, de Pokémon Diamant Étincelant, de Pokémon Perle Scintillante, de Pokémon Épée, de Pokémon Bouclier, de Pokémon Let’s Go : Pikachu, ou encore de Pokémon Let’s Go : Évoli, vous serez ravis d'apprendre que Game Freak ne vous a pas oublié (contrairement aux acquéreurs de la Poké Ball Plus qui a jamais resservit depuis la sortie des opus Lets Go le 16 novembre 2018 ).

En effet, si vous possédez des sauvegardes d'un ou plusieurs de ces jeux sur votre Nintendo Switch vous aurez le plaisir de débloquer gratuitement des coques pour Motismart aux designs inspirés de ces jeux dans Pokémon Écarlate et Violet. Visibles ci-dessous, ces coques seront disponibles "après environ deux heures de jeu" si l'on en croit le site officiel des jeux Pokémon Écarlate et Violet.

Satisfaits de ce sympathique petit clin d'œil ? Quelle coque a votre préférence ?

