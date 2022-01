Légendes Pokémon : Arceus - Des fans célèbrent la sortie du jeu avec un magnifique trailer façon anime des années 1980

Si les Pokémon, ce n'est pas votre délire et que l'annonce de Légendes Pokémon : Arceus vous a laissé plutôt froid, c'est le moment de vous déconnecter et de prendre un peu l'air. Difficile en effet d'échapper au jeu alors que son lancement est imminent et que, forcément, les informations autour de lui se multiplient; des informations officielles, bien sûr, mais aussi officieuses et parallèles. Ainsi, on découvre aujourd'hui un trailer adorable créé par des fans, spécialistes de l'animation, du nom de Channy et Kimberly. Leur travail est d'ailleurs tout à fait remarquable et on vous invite vivement à le découvrir sur Youtube ou via leur Patreon. Pour célébrer, à leur façon, la sortie de Légendes Pokémon : Arceus, Channy et Kimberly ont réalisé un très beau trailer comme s'il s'agissait d'un animé japonais des années 1980. L'illusion est parfaite et nous renvoie avec nostalgie aux premiers animés du studio Ghibli. Découvrez le ci-dessous et comme toujours, n'hésitez aps à vous exprimer dans les commentaires.

Pour rappel, Légendes Pokémon : Arceus sera disponible dès le 28 janvier 2021 en exclusivité sur Nintendo Switch. Plus d'infos avec nos news précédentes et La revue de presse du jeu compilant tous les tests. Voir aussi nos vidéos en francais du titre.

Source : Nintendolife