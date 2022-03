Top 5 des meilleures ventes de jeux vidéo de la semaine 08/2022 en France - Un anneau pour les gouverner tous !

Comme chaque semaines, le S.E.L.L (le Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs) publie son top 5 des meilleures ventes de jeux vidéo en France, réalisé en interrogeant un panel de plus de 2500 points de ventes dans l'hexagone . Aujourd'hui c'est donc un focus sur la semaine 08 de l'année 2022 (du 21 au 26 février 2022 ) qui nous est proposé.

On le savait attendu, Elden Ring s'est imposé pour sa semaine de lancement avec une première place occupée par la version PS5, et la troisième par la version PS4. Horizon Forbidden West quant à lui s'occupe des deux dernières places du classement, sur PS4 et PS5 également. Côté Nintendo, seul Légendes Pokémon : Arceus se maintient en 2ème position pratiquement un mois après sa sortie sur Nintendo Switch. Vous trouverez le classement complet ci-dessous :

Elden Ring - Launch Edition (PS5) Légendes Pokémon : Arceus (Switch) Elden Ring - Launch Edition (PS4) Horizon Forbidden West (PS4) Horizon Forbidden West (PS5)