Pokémon Écarlate et Pokémon Violet : les nouveaux jeux Pokémon une nouvelle fois victimes d'un leak massif ?

Si vous êtes fans des Pokémon depuis longtemps (comme depuis hier), la sortie, en novembre prochain , de Pokémon Écarlate et Pokémon Violet est réellement un évènement. Alors qu'en début d'année , moins de trois mois seulement après la sortie des remakes Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante, la Nintendo Switch a accueilli Légendes Pokémon : Arceus, un épisode novateur se déroulant en "zones ouvertes", The Pokémon Company remet déjà le couvert en sortant le "grand jeu".

Pokémon Écarlate et Pokémon Violet se présentent en effet comme un véritablement bond en avant pour la licence en repensant les conventions qui la régissent jusqu'à présent, à la manière de Nintendo avec son The Legend of Zelda Breath of The Wild, devenu désormais un modèle à suivre et quasiment un genre à part entière. Autant dire que la pression doit être grande pour les équipes de développement qui n'ont pas le droit à l'erreur. Pokémon Écarlate / Violet doit impérativement s'imposer comme un incontournable et une date historique pour la série.

Jusqu'à présent Nintendo et The Pokémon Company assurent la promotion du / des titre(s) en livrant des informations au compte-gouttes. L'idée, c'est de faire monter petit à petit la "hype" autour des jeux en réservant un maximum de surprises pour les joueurs, manette en main. Cependant avec les moyens de communication actuels et, notamment, les réseaux sociaux, il devient de plus en plus difficile pour les grosses sociétés de garder le secret autour de leurs productions. Entre les bourdes internes (comme récemment Ubisoft avec le dernier Mario + The Lapins Crétins), les rumeurs propagées par les docteur ès et les fuites provenant d'initiés, les informations officieuses viennent très souvent court-circuiter la narration officielle avec parfois des conséquences, non seulement sur le moral des équipes de développement mais aussi sur la perception que l'on peut avoir de certains jeux, voire même sur leurs ventes. En 2019 la sortie de Pokémon Epée et Pokémon Bouclier a failli tourner au fiasco à cause de fuites massives qui mettront The Pokémon Company en colère et qui se terminera d'ailleurs par des condamnations. A l'époque, les fuites provenaient d'employés de l'entreprise s'occupant d'imprimer les guides du jeu. Il y avait eu aussi un rédacteur d'un site Nintendo portugais, depuis fermé et plusieurs comptes Discord qui avaient été pointés du doigt.

Depuis, d'ailleurs, il faut savoir, que les sociétés de jeux vidéo sont beaucoup plus strictes sur les sites avec lesquels elles travaillent et gare à ceux qui ne respectent pas les NDA (les "accords de non-divulgation".) Avec tout ça, on espérait que les nouveaux jeux Pokémon , attendus en fin d'année , évitent une nouvelle série de fuites massives... Malheureusement, alors que la sortie de Pokémon Écarlate et Pokémon Violet est encore "lointaine" (ils sortent précisément dans quatre mois , le 18 novembre prochain ) il semblerait que les jeux aient déjà été victimes d'un nouveau leak important. Ainsi, depuis plusieurs jours, des images de Pokémon et de dresseurs circulent et de nombreuses informations sont partagées notamment sur Twitter.

Alors évidemment, il s'agit peut-être de faux mais si ces fuites devaient se confirmer, on peut se demander où se trouve une nouvelle fois la faille ? Comment, cela peut-il une nouvelle fois arriver, dans de telles proportions ? The Pokémon Company doit forcément être sur le coup pour identifier la source. A Nintendo-Master.com qui est un site indépendant, maître (c'est le cas de le dire) de sa ligne éditoriale mais qui a aussi vocation à travailler étroitement avec tous les acteurs du marché, nous avons décidé de ne pas diffuser ces leaks ni même de partager de liens. Ces fuites existent, et c'est déjà une information en soit. On vous laisse libre de les rechercher ou pas, ou d'attendre les informations officielles ou même de préférer découvrir les jeux en main.

Pour rappel, Pokémon Écarlate et Pokémon Violet seront disponibles le 18 novembre 2022.

