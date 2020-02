Pokémon Epée et Bouclier : Le site FNintendo à l'origine des leaks blacklisté par Nintendo

L'un des avantages à tenir des sites, blogs ou autres pages Youtube traitant de l'actualité du jeu vidéo est que nous sommes souvent contactés par les éditeurs / développeurs afin de tester en avant-première des produits. Bien sûr, de telles opportunités sont encadrées par un certain nombre de règles, à commencer par le respect de clauses de confidentialité pour les plus gros titres.

Pokémon Epée et Pokémon Bouclier ne dérogeaient pas à la règle, et malheureusement, à moins de 15 jours de la sortie de la nouvelle génération sur Nintendo Switch en novembre dernier, des fuites importantes de contenu ont inondé la Toile, provoquant la colère de Nintendo, mais aussi de Game Freak et de The Pokémon Company. Alors qu'ils avaient réussi à épingler 4 comptes Discord qui avaient relayé les fuites, Nintendo et The Pokémon Company viennent de déclarer avoir mis la main sur la source des fuites : le site d'actualité portugais FNintendo.

Nintendo et The Pokémon Company ayant confirmé cette information au site VG247, indiquent également avoir mis fin à toute collaboration présente et future avec le site d'actualité FNintendo. Le site d'actualité portugais s'est également fendu d'un communiqué, expliquant son implication au sujet de ce leak massif.

A nos lecteurs, Début novembre 2019, une série de photos sur un seul écran montrant des images de plusieurs Pokémon à l'époque non encore annoncés, des jeux Pokémon Epée et Pokémon Bouclier,ont été partagées en ligne. Nous voulons profiter de cette occasion pour admettre ouvertement à nos lecteurs que FNintendo était responsable de la diffusion en ligne de certaines de ces photos. Nintendo nous a offert un exemplaire du jeu pour examen, avec des directives d'embargo claires, ce que nous avons accepté. Cette copie a été envoyée à l'un de nos employés, qui a indûment partagé les photos mentionnées. Après l'enquête, FNintendo a mis fin à sa relation avec cet employé. Notre relation avec Nintendo Portugal remonte à 11 ans, mais notre participation à ce partage inapproprié constitue une violation évidente de l'accord de confidentialité entre nous et, par conséquent, un abus de confiance total avec Nintendo. Nous reconnaissons qu'il est inadmissible de violer les directives de l'embargo et que nous n'avons pas traité les documents à examiner avec le soin nécessaire. Nous respectons pleinement la décision de Nintendo de mettre fin à l'accord de confidentialité entre nos sociétés suite à cet abus de confiance et nous acceptons que nous ne recevrons plus de produits de Nintendo ou que nous ne serons plus invités à participer à ses événements. Nous tenons à nous excuser auprès de Nintendo et de The Pokémon Company, ainsi qu'auprès de nos lecteurs, pour les avoir déçus. FNintendo

Sachant que cet incident a eu des répercussions sur le reste des distributions de copies en vue de faire des tests avant la sortie de Pokémon Epée et Pokémon Bouclier, espérons que Nintendo et The Pokémon Company ne fassent pas une généralité de ce cas. Point intéressant, si Nintendo et The Pokémon Company ont annoncé avoir mis fin à toute collaboration avec FNintendo, nous n'avons aucune information quant aux suites juridiques que prendra cette affaire.