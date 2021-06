Pokémon Epée & Bouclier : les deux responsables des fuites massives condamnés à verser chacun près de 150 000$ #leak

Souvenez-vous : novembre 2019 , alors que The Pokémon Company prépare la sortie de Pokémon Epée et Pokémon Bouclier des fuites massives (ou leaks) inondent la toilent, révélant de nombreux éléments jusque-là gardés secrets. A priori, tout serait parti d'un compte Discord qui aurait publié une image de la forme Gigamax d'un Mackogneur et d'autres infos provenant du guide des jeux... On savait que la société était très remontée voire même "dégoutée", estimant que ces fuites avaient causé un tord irréparable à la campagne de promotion des jeux. Aujourd'hui on apprend que les deux responsables de ces fuites, deux personnes embauchées par l'entreprise imprimant le guide des jeux, ont été condamnés à verser chacune près de 150 000$ en dommage et intérêts (plus les frais d'avocats.)

Une sanction forte qui se veut dissuasive a une époque ou ce genre de fuites devient de plus en plus difficile à empêcher. Pour en savoir plus, retrouvez le jugement complet ici.

Source : Polygon