Pokémon Violet et Pokémon Écarlate : toutes les infos et toutes les images

Pokémon Écarlate et Pokémon Violet sont désormais datés et promettent donc une fin d'année épique et colorée sur Nintendo Switch. Si vous avez raté le petit train de la hype, pas de panique ! Il est toujours temps de le prendre en marche. Et pour vous aider à y voir plus clair, retrouvez sur cette page toutes les infos publiées jusqu'à présent avec notamment la présentation des protagonistes du jeu et des Pokémon dévoilés : ceux de départ, les Pokémon Légendaires et ceux que l'on rencontrera dans ce nouvel univers "en monde ouvert". Si, à priori, le jeu ne proposera toujours pas de dialogues parlés, The Pokémon Company promet un épisode charnière qui élèvera le niveau de la série et rebattra les cartes. Cette fois-ci, on nous promet un vrai monde ouvert (et non des zones ouvertes comme dans Légendes Pokémon : Arceus, sorti plus tôt cette année) et de nouveaux mécanismes de jeu. Il sera même possible de découvrir le jeu à plusieurs... En attendant de pouvoir découvrir les jeux, manette en main, retrouvez ci-dessous, tout ce que l'on sait sur Pokémon Écarlate et Pokémon Violet avec les présentations détaillées, les images et les vidéos publiées jusqu'à présent.

L'univers Pokémon Les jeux Pokémon Écarlate et Pokémon Violet, derniers opus de la série principale Pokémon, sortiront sur Nintendo Switch à la fin de l'année. Ces nouveaux jeux viennent bouleverser la saga Pokémon en permettant aux joueurs et joueuses d'explorer librement un monde ouvert d'une incroyable richesse. L'univers Pokémon évolue Pokémon Éclarlate et Pokémon Violet proposent une expérience de jeu unique en monde ouvert, que même les novices qui entrent dans l'univers Pokémon pour la première fois prendront plaisir à découvrir.​



Vous goûterez à un nouveau style d'aventure dans un monde que vous pourrez explorer librement, à votre rythme et dans l'ordre qui vous plaît, indépendamment du scénario principal. Bien sûr, vous devrez développer vos compétences de Dresseur ou Dresseuse Pokémon, mais de nombreuses autres découvertes et intrigues vous attendent. Rencontrez une multitude d'individus et de Pokémon, et parcourez l'univers Pokémon à votre guise. Approfondissez votre expérience de jeu avec le mode multijoueur Pokémon Éclarlate et Pokémon Violet disposent d'un mode multijoueur pouvant accueillir jusqu'à quatre joueurs et joueuses.​,Vous pourrez non seulement profiter des activités emblématiques de la série, telles que l'échange et le combat de Pokémon, mais aussi explorer les différents lieux de la région avec d'autres joueurs. Découvrez de nouveaux Pokémon et arpentez des terres inconnues avec vos proches pour vivre une aventure plus riche et amusante que jamais !

Découvrez de nouveaux Pokémon Pokémon Écarlate et Pokémon Violet regorgent de Pokémon encore jamais aperçus, qui sont impatients de faire votre connaissance. Voici un échantillon des nouveaux Pokémon exceptionnels dont vous croiserez la route au fil de votre aventure. Les Pokémon de départ

Poussacha

CATÉGORIE : Pokémon Chat Plante

TYPE : Plante

TAILLE : 0,4 m

POIDS : 4,1 kg

TALENT : Engrais Ce Pokémon capricieux et avide d'attention a tendance à bouder lorsque son Dresseur ou sa Dresseuse témoigne de l'affection à un autre Pokémon que lui Le frottement de ses pattes libère une odeur sucrée Lorsque Poussacha frotte ses pattes avant, une odeur sucrée se dégage qui fascine les êtres alentour. Cette odeur a des vertus thérapeutiques et ôte aux adversaires la volonté de combattre. Un pelage aux caractéristiques végétales La composition de son pelage soyeux est proche de celle des plantes et lui permet de créer de l'énergie en absorbant les rayons du soleil. Ce Pokémon lave régulièrement sa fourrure pour éviter qu'elle ne s'assèche et pour favoriser la photosynthèse.

Chochodile

CATÉGORIE : Pokémon Croco Feu

TYPE : Feu

TAILLE : 0,4 m

POIDS : 9,8 kg

TALENT : Brasier Chochodile est de nature décontractée et aime aller à son rythme. Il adore manger et lorsqu'il repère de la nourriture, il fonce dessus avec les yeux qui brillent. Ses écailles absorbent la chaleur Il produit de l'énergie de type Feu grâce à la chaleur absorbée par les écailles rectangulaires qui recouvrent son ventre et son dos. Ses écailles sont toujours chaudes, et deviennent parfois brûlantes. Une énergie de type Feu débordante Le trop-plein d'énergie de type Feu qu'il produit s'échappe de sa tête sous la forme de flammes. Lorsque Chochodile est surexcité, les flammes qui vacillent sur sa tête se multiplient.

Coiffeton

CATÉGORIE : Pokémon Caneton

TYPE : Eau

TAILLE : 0,5 m

POIDS : 6,1 kg

TALENT : Torrent Ce Pokémon a un tempérament sérieux et suit scrupuleusement son Dresseur ou sa Dresseuse. Il aime la propreté et déteste particulièrement se salir la tête. Un gel brillant protège son corps Ses plumes sécrètent un gel à l'aspect brillant qui repousse l'eau et les saletés. Il plaque en arrière les plumes sur sa tête à l'aide d'une crème riche et humide. Quand elles s'assèchent, ces plumes deviennent hirsutes. Ses pattes puissantes font de lui un très bon nageur Coiffeton est doté de pattes puissantes qui lui permettent de nager sans difficulté, même lorsque le courant est fort. En combat, il enchaîne les coups de patte à toute vitesse pour terrasser ses adversaires.

Koraidon et Miraidon, les Pokémon légendaires

Koraidon et Miraidon apparaissent respectivement sur les jaquettes de Pokémon Écarlate et Pokémon Violet. Koraidon est un Pokémon légendaire pouvant être croisé dans Pokémon Écarlate, tandis que Miraidon est un Pokémon légendaire présent dans Pokémon Violet. On raconte que ces deux Pokémon sont dotés de pouvoirs inouïs surpassant de loin ceux des autres Pokémon. Toutefois, les informations à leur sujet restent nimbées de mystère. Voir news ICI

Les autres Pokémon

Pohm

CATÉGORIE :Pokémon Souris

TYPE : Électrik

TAILLE : 0,3 m

POIDS : 2,5 kg

TALENT :Statik / Médic Nature Pohm est l'un des Pokémon de prédilection de Menzi, votre amie. Ses coussinets évacuent l'électricité En plus des poches électriques sur ses joues, Pohm est doté de coussinets sur ses pattes avant qui servent à projeter de l'électricité. Il produit de l'électricité en se frottant les joues, puis électrocute ses adversaires en les touchant avec ses coussinets. Sa fourrure épaisse emmagasine l'électricité En plus de le protéger efficacement du froid, sa fourrure lui sert aussi à emmagasiner l'électricité. Lorsqu'il est nerveux, ce Pokémon prudent frotte ses joues et se prépare à envoyer une décharge électrique

Gourmelet

CATÉGORIE : Pokémon Pourceau

TYPE : Normal

TAILLE : 0,5 m

POIDS : 10,2 kg

TALENT Aroma-Voile / Gloutonnerie Gourmelet est l'un des Pokémon de prédilection de Menzi, votre amie. Un gourmet doté d'un excellent nez Gourmelet utilise son sens de l'odorat développé pour chercher de la nourriture. Il mange exclusivement les herbes sauvages les plus parfumées et les Baies les plus succulentes. En raison de ses habitudes alimentaires, son corps dégage une odeur d'herbes que les Pokémon Insecte exècrent. Un Pokémon timide et craintif… mais puissant Lorsqu'il est surpris par une attaque adverse, Gourmelet fonce vers l'avant en catastrophe. À première vue, son corps semble fait de graisses, mais en réalité, il est principalement composé de muscles développés au fil de sa recherche constante de nourriture.

Olivini

CATÉGORIE : Pokémon Olive

TYPE : Plante / Normal

TAILLE : 0,3 m

POIDS : 6,5 kg

TALENT : Matinal Olivini est l'un des Pokémon de prédilection de Menzi, votre amie. Une huile amère et âpre qui fait grimacer L'huile sécrétée sur le dessus de sa tête a un fort goût amer et n'est pas comestible. Lorsqu'il est surpris ou attaqué, Olivini projette cette huile qui a pour effet de ralentir ses adversaires. Il profite alors de cette occasion pour s'enfuir. Des jours sans boire ni manger Grâce à la photosynthèse, Olivini convertit les nutriments en huile qu'il emmagasine dans le fruit qui surmonte sa tête. Ainsi, il peut tenir une semaine sans boire ni manger. Il se plaît surtout dans les endroits secs et ensoleillés et semble passer ses journées à se dorer la pilule.

Rencontrez les protagonistes !

En fonction de la version du jeu vous rencontrerez un des deux professeurs du scénario. Découvrez ces nouveaux professeurs ainsi que Menzi leur amie... Les protagonistes Vous serez l'un des protagonistes de cette nouvelle aventure. Votre tenue sera différente selon que vous jouez à Pokémon Éclarlate ou Pokémon Violet. Qui sait ce que vous réserve cette histoire ?

Deux professeurs différents Pour la première fois dans l'histoire de la série principale Pokémon, un professeur différent apparaîtra selon votre version du jeu. Dans Pokémon Écarlate, vous rencontrerez Olim. Dans Pokémon Violet, vous ferez la connaissance de Turum. Chaque professeur mène des recherches sur certains aspects énigmatiques de l'histoire de la région.

Menzi, une puissante Dresseuse Pokémon Votre amie Menzi a une personnalité rayonnante. Elle déborde d'énergie et est passionnée de combats Pokémon. C'est une Dresseuse Pokémon expérimentée et digne de confiance qui vous servira de guide lors de votre aventure. Ses talents en matière de combat sont indéniables ; mais il semblerait qu'elle n'excelle pas dans l'art de lancer des Poké Balls.

Pour rappel, Pokémon Écarlate et Pokémon Violet seront disponibles le 18 novembre 2022. Plus d'infos avec nos news précédentes.

