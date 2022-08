Pokémon Écarlate et Pokémon Violet dévoilent leurs combats compétitifs - Toutes les infos et un nouveau trailer

A l'occasion des Championnats du Monde Pokémon 2022 qui se sont tenus ce week-end à Londres, The Pokémon Company a dévoilé un nouveau trailer de Pokémon Écarlate et Pokémon Violet et partagé de nouvelles infos sur les combats compétitifs des jeux. Au programme, des combats classés mais aussi des "combats amicaux" et une "compétition Internet". De nouveaux éléments ont été en outre annoncés pour rendre les "combats plus palpitants". Ainsi "Quelonage" une nouvelle capacité, permettra au Pokémon qui l'utilise de créer un clone et d'échanger sa place avec un autre Pokémon de son équipe. L'occasion aussi de voir de plus près la fameuse Téracristallisation qui change le type du Pokémon et est censée retourner la situation... Pour plus de détails, retrouvez le nouveau trailer et les explications officielles de la Téracristallisation et des combats compétitifs de Pokémon Écarlate et Pokémon Violet ci-dessous. Et pour tout savoir sur le Pokémon Motorizard, rendez-vous sur notre news spéciale.

Pour rappel, Pokémon Écarlate et Pokémon Violet seront disponibles le 18 novembre 2022 en exclusivité sur Nintendo Switch.

Affrontez des Dresseurs et Dresseuses du monde entier dans le Stade de Combat ! Le Stade de Combat dans Pokémon Écarlate et Pokémon Violet vous permet d'affronter des Dresseurs et Dresseuses du monde entier via Internet. Les combats classés, dont les joueurs et joueuses ont pu profiter avec les jeux Pokémon Épée et Pokémon Bouclier seront de retour dans Pokémon Écarlate et Pokémon Violet. Les modes « combat amical » et « compétition Internet » seront également disponibles. Préparez-vous donc à d'intenses combats Pokémon aux côtés de vos nouveaux partenaires de la région de Paldea ! Les combats amicaux Il s'agit de combats sans enjeux dont les résultats ne sont pas enregistrés. Un des attraits principaux de ce mode vient du fait que tous les Pokémon y sont autorisés. Les combats classés Durant ces affrontements, vous mettrez à l'épreuve vos talents face à des Dresseurs et Dresseuses du monde entier. Votre rang dépendra des résultats de vos combats, et il servira aussi à définir votre niveau. Si vous parvenez à atteindre le niveau Master Ball, à savoir le niveau le plus élevé, vous aurez une chance de prouver au monde votre talent au cours d'intenses combats Pokémon. Les compétitions Internet Il s'agit de compétitions lors desquelles les participants et participantes s'affrontent mutuellement. • Les compétitions officielles Elles peuvent être soumises à toutes sortes de règles spéciales. Le but est de monter le plus haut dans le classement. • Les compétitions amicales Ce mode vous permet d'organiser votre propre compétition, ou d'en rejoindre une organisée par d'autres personnes. Équipes d'emprunt Cette fonctionnalité vous permet d'emprunter des Équipes Combat grâce aux ID associés disponibles en ligne. Vous pourrez également partager vos propres Équipes Combat avec le reste du monde pour que d'autres Dresseurs et Dresseuses puissent s'en servir ! Un abonnement au service Nintendo Switch Online (payant) est nécessaire pour utiliser le Stade de Combat. L'utilisation du Stade de Combat peut nécessiter l'installation d'une mise à jour qui sera disponible à la date de sortie ou après celle-ci. Les joueurs et joueuses de Pokémon Épée et Pokémon Bouclier ne peuvent pas combattre contre les joueurs et joueuses de Pokémon Écarlate et Pokémon Violet.

Maîtrisez la Téracristallisation en combat ! La Téracristallisation est un phénomène unique à la région de Paldea qui rend les Pokémon étincelants et scintillants comme des gemmes. Les Pokémon téracristallisés brillent également durant les combats ! Changez le type de vos Pokémon et retournez la situation ! La fonction principale de la Téracristallisation consiste à changer le type de votre Pokémon en son type Téracristal. Les Pokémon n'ont pas de signe extérieur évoquant leur type Téracristal, vous pourrez donc vous servir astucieusement de cette information pour surprendre vos adversaires. Combiner les types Téracristal, les capacités et les talents de vos Pokémon vous offrira une quasi-infinité de stratégies. Si un Monthracite associe son talent Turbine à un type Téracristal Eau, il prendra moins de dégâts lorsqu'il sera touché par une capacité de type Eau, en plus de gagner son bonus de Vitesse. Téra Explosion, la nouvelle capacité qui révèle sa puissance après la Téracristallisation Téra Explosion est une capacité de type Normal pouvant être enseignée par le biais d'une CT. Lorsqu'un Pokémon téracristallisé l'utilise, la capacité devient du même type que le type Téracristal du Pokémon, et elle libère son incroyable puissance. Utilisez-la au moment opportun pour changer le cours du combat ! Téra Explosion inflige des dégâts en fonction de la stat d'attaque (Attaque ou Attaque Spéciale) la plus élevée du Pokémon qui l'utilise.