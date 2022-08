Pokémon Écarlate & Violet font le plein de nouvelles informations via une nouvelle bande-annonce

Il nous l'avait promis, il l'a fait, le Pokémon Direct de ce 3 août 2022 nous a donné de nouvelles informations sur les très attendus Pokémon Écarlate et Pokémon Violet. Via une toute nouvelle bande-annonce et grâce à des explications données par Takato Utsunomiya, le président-directeur général de la Pokémon Company, nous avons donc pu en apprendre plus sur les nouveautés de cette neuvième génération de Pokémon.

Les deux Pokémon légendaires de cette génération, Koraidon et Miraidon seront totalement chevauchables. Vous pourrez monter sur eux pour vous déplacer sur le sol, sur l'eau et dans l'air afin de parcourir plus simplement l'immense région de Paldea qui vous attend.

Les Pokémon pourront se "téracristalliser" durant les combats, changeant parfois leurs types ou améliorant considérablement leurs attaques spéciales.

Vous pourrez coopérer, jusqu'à 4 joueurs, avec vos amis en ligne pour explorer Paldea et mener des combats ensemble.

Axoloto aura une forme paldéenne.

De nouveaux Pokémon ont été dévoilés : Pâtachiot et Balbalèze.

Vous pouvez jeter un coup d'œil à ce nouvel aperçu de Paldea ci-dessous.

Pokémon Écarlate et Pokémon Violet seront disponibles le 18 novembre prochain en exclusivité sur Nintendo Switch.