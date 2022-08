Premier aperçu des cartes de la série Écarlate et Violet du JCC Pokémon - Retour des Pokémon-ex

A l'occasion des Championnats du Monde Pokémon 2022 qui se sont déroulés à Londres ce week-end, de nouvelles infos ont été partagées sur Pokémon Écarlate et Pokémon Violet attendus en novembre prochain sur Nintendo Switch (voir les liens en bas de page.) L'occasion aussi d'avoir un aperçu de la série Écarlate et Violet du JCC Pokémon, le mythique jeu de cartes Pokémon qui verra le retour des Pokémon-ex. A part ça, pas grand chose cependant à se mettre sous la dent pour les fans qui devront patienter jusqu'en 2023 avant de découvrir cette nouvelle série. D'ici là, ils auront eu le temps de jouer à Pokémon Écarlate et Pokémon Violet attendus le 18 novembre 2022 en exclusivité sur Nintendo Switch. En attendant retrouvez le teaser de ces nouvelles cartes et quelques captures d'écran ci-dessous.

Les Pokémon-ex reviennent avec la série Écarlate et Violet du JCC Pokémon. Les Pokémon-ex apparaîtront à chaque stade d’Évolution, en tant que Pokémon de base, de Niveau 1 ou de Niveau 2. Ils ont des PV élevés, des attaques et des talents puissants, et rapportent deux cartes Récompense à l’adversaire lorsqu’ils sont mis K.O. Ces Pokémon ont le pouvoir de renverser le cours d’un combat en un clin d’œil ! Les Pokémon-ex feront naître toutes sortes de nouvelles stratégies lorsque les joueurs et joueuses adapteront leurs decks pour exploiter (et contrer) ces nouvelles cartes.

Voir aussi à propos de Pokémon Écarlate et Pokémon Violet :