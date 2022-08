Pokémon Écarlate et Pokémon Violet présentent le nouveau Pokémon Motorizard

On n'appuie sur le starter et on ne reconnait plus personne sur le nouveau Pokémon Motorizard (ou Cyclizar en anglais) présenté à la fin des Championnats du Monde Pokémon 2022 de Londres. Ce nouveau Pokémon sera, à coup sur, l'une des stars de Pokémon Écarlate et Pokémon Violet attendus en novembre prochain sur Nintendo Switch. Ce Pokémon monture sera sans doute d'une grande utilité pour parcourir les grandes étendues du monde ouvert des deux titres sachant qu'il peut atteindre prêt de 120 km/h. Il se révèlera en outre redoutable pendant les combats notamment grâce à sa nouvelle capacité, Queulonage lui permettant, contre quelques PV, de créer un clone et de prendre la place d'un autre Pokémon de l'équipe. Pour avoir tous les détails sur ce nouveau Pokémon, retrouvez sa présentation complète ci-dessous avec, en prime, quelques images et le dernier trailer de Pokémon Écarlate et Pokémon Violet. Et pour tout savoir sur les combats compétitifs et la Téracristallisation, rendez-vous sur notre news spéciale.

Pour rappel, Pokémon Écarlate et Pokémon Violet seront disponibles le 18 novembre 2022 en exclusivité sur Nintendo Switch.

Tout savoir sur le Pokémon Motorizard

Catégorie : Pokémon Monture

Type : Dragon/Normal

Taille : 1,6 m

Poids : 63,0 kg

Talent : Mue

Un Pokémon qui vit aux côtés des humains

Ce Pokémon est présent dans les foyers de Paldea depuis les temps anciens. Il est d'un tempérament doux et il n'est pas rare de le voir transporter des êtres humains sur son dos. Cela ne semble pas le déranger du tout, car la chaleur corporelle des personnes qu'il transporte le protège du froid.

Un corps optimisé pour la course

Il peut courir à 120 km/h avec un être humain sur le dos. Sa tête extrêmement robuste et sa queue souple ne lui servent pas uniquement à garder l'équilibre et absorber les chocs lors de sa course, elles lui permettent aussi d'attaquer habilement durant les combats.

Une nouvelle capacité : Queulonage

Avec cette capacité, le lanceur crée un clone en sacrifiant quelques PV, puis il revient et échange sa place avec un Pokémon de l'équipe prêt à combattre.