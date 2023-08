Nintendo Switch Online - Les Icônes Pokémon Écarlate et Violet de retour avec Mew et Mewtwo

A l'occasion de l'arrivée de Mew et de Mewtwo dans Pokémon Écarlate et Pokémon Violet, Nintendo a décidé de remettre en avant les icônes du jeu pour les abonnés du Nintendo Switch Online. Pour rappel, 10 points platine vous donnent le droit à une icône de personnage, et 5 points platine à un fond ou un cadre. Il ne vous reste donc plus qu'à toutes les attraper, et à faire le plein de points platine en remplissant les missions proposée dans le menu Nintendo Switch Online. Attention cependant à ne pas trop trainer, le set d'icônes sera disponible uniquement jusqu'au 16 août . Passé ce délai il faudra attendre une éventuelle réapparition dans plusieurs mois.