The Legend of Zelda: Oracle of Ages et The Legend of Zelda: Oracle of Seasons disponibles sur l'application Game Boy de la Nintendo Switch

Alors que beaucoup de joueurs espèrent un remake façon The Legend of Zelda : Link's Awakening (Switch version) l'application Game Boy de la Nintendo Switch (accessible aux abonnés du Nintendo Switch Online) vient d'ajouter à son catalogue The Legend of Zelda : Oracle of Ages et The Legend of Zelda : Oracle of Seasons. Pour mémoire, il s'agit des fameux Zelda développés par Capcom sortis en même temps sur Game Boy Color en 2001 et qui sont deux épisodes différents mais complémentaires racontant chacun leur propre histoire tout en utilisant les mêmes ressources et les mêmes sprites (en tout cas en partie).

Pour vous rafraîchir un peu la mémoire, retrouvez notre vidéo de gameplay compilant le début des deux aventures ci-dessous.

